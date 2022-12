Con coca ningún campesino se ha vuelto rico, pero sí la venden fácilmente: Pardo

Rafael Pardo, Alto consejero presidencial para el Posconflicto, aseguró que la idea de este plan piloto de sustitución de cultivos instalado en Briceño, Antioquia, es poder brindar a los campesinos alternativas legales y diferentes para poder reemplazar los sembradíos de coca como parte fundamental del posconflicto.



“La clave es que haya un compromiso monitoreado para que no se vuelva a sembrar coca (…) Los programa pilotos son para aprender, para ver qué puede generalizarse y qué es lo que no funciona" agregó Pardo.



De igual manera, el funcionario señaló que este negocio no le ha aportado nada a los campesinos del país y que por el contrario es un negocio que ha causado grandes perjuicios en los pueblos colombianos, sin embargo, se refirió a las facilidades con las que se puede conseguir esta sustancias y señaló que debe existir un verdadero compromiso de no volver a sembrarla.



“Con la coca ningún campesino se ha enriquecido; la diferencia es que la coca sí la compran fácilmente", señaló Pardo, quien reiteró que al interior de las zonas de concentración no podrá existir ningún cultivo ilícito.