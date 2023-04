“En las condiciones que está el volcán Nevado del Ruiz puede hacer erupción”: SGC

En entrevista con Blu Radio, desde el Servicio Geológico Colombiano alertaron que con la actividad y el proceso en el que se encuentra actualmente el volcán Nevado del Ruiz , cada vez son más grandes las probabilidades de que en las próximas semanas haga erupción.

"En el estado de actividad en el que está (el volcán) es de preocupación y de mantener la alerta mucho más porque al elevar el nivel a naranja quiere decir que hay una probabilidad más grande de la que teníamos hace un mes de que haga erupción. Pero el nivel de actividad del volcán ahora preocupa", indicó Jhon Makario, director técnico de geoamenazas del Servicio Geológico Colombiano.

Y es que, según el monitoreo del SGC, la luz roja que se ha producido al interior del cráter corresponde a una erupción pequeña que se presentó en las últimas horas. Pero lo último que se ha venido registrando en cuanto a la actividad es que hay más sismicidad de fluidos que de fractura del volcán .

"Ha disminuido mucho la cantidad de sismos de fractura, pero la sismicidad asociada a fluidos es la que está predominando. Se concentra en el cráter y sus alrededores, pero eso son síntomas de que el volcán sigue muy inestable, las anomalías térmicas persisten y la salida de gases también permanece", puntualizó Jhon Makario.

Por eso, desde el SGC advierten que ante la situación del volcán la preocupación incrementa y se mantiene la alerta naranja si llega a existir una probabilidad mayor y real de que se presente una erupción.

"Hay que pensar en los escenarios catastróficos, pero lo más importante es la preocupación de prepararse en el caso que ocurra para dar alerta. En ese sentido no normalizar lo que no está normal, porque el volcán está en naranja con probabilidad real de erupción , y en ese sentido es importante que todos estén preparados. No pensar en los bienes materiales sino en la vida", indicó el director de geoamenazas del Servicio Geológico Colombiano.

