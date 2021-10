Con tan solo 13 años, ya es madre de gemelos; el calvario de una niña en Cúcuta

Con tan solo 13 años, Michell tuvo que cambiar su juego con las muñecas por el cuidado de sus dos gemelos. Su sueño principal era poder ir al colegio y prepararse para tener un trabajo como peluquera.

Sin estar preparada para este desafío, ya le tocó ser mamá canguro. Mientras carga a uno de ellos, le toca mirar desde el exterior al otro que sigue en la incubadora.

“Yo pienso que ya no voy a cumplir mi sueño porque yo tengo muchos sueños. Quiero aprender a cortar pelo, a arreglar uñas, a hacer peinados, pero ahorita con el embarazo ya no lo voy a poder hacer”, aseguró la menor de 13 años.

Michell viajó de Venezuela para Perú y luego llegó a Colombia. Ahora lucha por sus dos gemelos que se encuentran en un centro asistencial de Cúcuta.

“Yo me asusté pero me sentí muy feliz porque hay niñas que no tienen dos bebés. Yo le doy gracias a mi mamá y a mi papá que me apoyan”, aseguró Michell.

Su drama es uno más al que viven millones de niñas en Colombia.

“No me lo esperaba. Ahora salir adelante porque yo no iba a abortar a los bebés, ni nada de eso. Criarlos y que sean buenas personas de grandes”, puntualizó Michell.

De acuerdo con el DANE, en el 2021 en Colombia hubo un incremento del 6.3% de nacimientos en niñas y adolescentes entre los 14 y 19 años.

Para el 2020 se registraron 384 nacimientos en niñas menores de 14 años en los que el padre era mayor de 20 años. Para este año, se registró un aumento significativo, pasando de 24.849 a 26.405.

Vea el informe completo en Caracol Televisión :