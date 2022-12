Con vías 4G peajes aumentarían hasta 30%, pero habrá beneficios: MinTransporte

La ministra de Transporte, Natalia Abello, dio un parte de normalidad en las vías de Colombia, pese al paro que iniciaron este lunes los camioneros y al respecto aseguró que con la construcción de las vías 4G sí habrá un aumento de peaje, uno de los puntos discutidos por el gremio.



“La estructura de las vías de cuarta generación está basada en el cobro de peajes. Es cierto que va a haber un incremento que va a ser del 20 o del 30 por ciento, pero así mismo con estas condiciones habrá unos beneficios para los transportadores como el costo de operación y el ahorro del combustible”, explicó.



Sobre la decisión del gremio de entrar en cese de actividades, la funcionaria aseguró que sus peticiones están centradas en la situación económica por el costo del transporte.



“Lo que han venido planteando es lo siguiente: en Colombia rige la libertad vigilada. Eso significa que hay una libre oferta y demanda con respecto a los fletes y el valor de esto se ha venido bajando”, explicó.



Agregó que en las mesas de negociación el Gobierno ha planteado una regulación, situación que no ha recibido por parte de los camioneros.



En cuanto a la vida útil del parque automotor de los vehículos, la ministra aseguró que el Gobierno se ha mantenido en que no habrá una imposición en el Plan Nacional del Desarrollo para imponer una regulación en ese sentido.



“Esto tiene que ser concertado. Los camioneros pueden estar absolutamente tranquilos porque no habrá una modificación”, aseveró.