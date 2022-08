Concejal de El Líbano, Tolima calificó de "chismoso" al comandante de la Policía del municipio

En medio de sesión del Concejo, en la Cuidad de Torres Blancas, la concejal Leydi Stella Sánchez, militante del partido Liberal, al parecer no quedo satisfecha con la presentación de la Implementación del Plan Integral de Convivencia Ciudadana realizado por el capitán Luis Valencia Rivas, comandante Estación de Policía en esa localidad del Tolima , que según la cabildante está mal formulado.

“Realmente aquí lo que se puede evidenciar, es como un capitán acomodado, viene e interviene a contestarme, prácticamente dirigirse a mí prácticamente a contestarme a mí, cuando es que aquí yo no estoy hablando cosas subjetivas estoy hablando de la realidad del municipio de El Líbano”, inició en su intervención la concejal Sánchez.

En ese momento, el silencio se tomó el recinto, porque nadie se esperaba una reacción tan fuerte por parte de la representante de la comunidad hacia el uniformado. Entonces, muchos de los asistentes en Las Barras, aseguraban que era un trato "indignante y reprochable".

“Yo, llevo bastante tiempo en el municipio de El Líbano, soy ciudadana de El Líbano he sido concejal por más de 10 años, usted es un capitán que hace poco llegó el Líbano, usted no puede venir a decir aquí qué está cumpliendo en estadísticas, cuando la realidad es otra y escuché muy bien, porque usted como que realmente tiene la costumbre de venir y traer chismes o desinformar a la comunidad”, aseguró la concejal en su intervención.

“No hay que tapar el sol con un dedo, acá en el Líbano, sí hay delincuencia, como en todos lados, está dentro de lo normal, pero no debemos arremeter contra la Policía y mucho menos contra el comandante que llego hace 8 meses y ha venido trabajando, no puede acabar con la delincuencia de la noche a la mañana, qué falta de respeto de la concejal, que supuestamente representa los intereses de los habitantes, pero yo sí quiero decir que esa señora no me representa”, aseguró un asistente a la sesión, quien solicitó la reserva de su nombre por miedo a represalias.

Como un ‘documentico’ calificó la concejal Leydi Stella Sánchez Moreno la presentación realizada por el capitán Valencia Rivas.

“Usted evidentemente aquí lo que está haciendo es defender la administración, porque obviamente usted está supeditado aquí, ¿Quiénes su jefe?, Camilo es su jefe, obviamente usted no va a venir a decir que aquí está mal, usted va a venir a decir por qué esto no esto es un paraíso, un paraíso terrenal”, añadió.

“Y yo, sí, personalmente le pediré al comandante departamental, pedir el traslado del señor capitán, porque realmente no ha dado resultados”, aseguró la cabildante, antes de terminar su intervención.

Frente a esta situación, Blu Radio buscó pronunciamiento del alcalde Jesús Antonio Giraldo Vega, pero nos informaron que se encontraba en Consejo de Gobierno. De la misma manera, buscamos al comandante de Policía en el Tolima, el coronel Néstor Raúl Cepeda Cifuentes, pero tampoco hubo respuesta por parte del oficial.