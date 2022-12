legislativa ¿lo hacen a propósito como zancadilla a la Alcaldía?

“Estamos haciendo un zaperoco donde no lo hay. No me gusta sumarme a escándalos que no hacen sino deslegitimar las instituciones. Lo que hay detrás es que el alcalde Gustavo Petro no tiene la mayoría en el concejo”, afirmó Héctor Riveros.

“No es un buen mensaje que se tomen cinco días cuando vienen de receso y cuando podrían aprobarse proyectos de acuerdo importantes para la ciudad”, respondió Carlos Fernando Galán.