Congresista del Magdalena denuncia que fue suplantada en la Cámara de Representantes

En medio de la controversia generada por la reforma laboral , surge una nueva polémica en el debate. La congresista Ingrid Aguirre, militante de Fuerza Ciudadana, denunció que su nombre fue suplantado, usurpando las funciones de la Comisión Legal de Ética, de la cual es presidenta, constituyéndose así en un presunto delito de falsedad en documento público.

Aguirre rechazó lo sucedido y fue enfática al denunciar el hecho: “Ante la opinión pública manifiesto que no es cierto que, en mi calidad de presidenta de la Comisión de Ética de la Cámara de Representantes, haya asesorado al presidente Jaime Salamanca para que rechace unilateralmente las recusaciones presentadas por congresistas”.

La congresista magdalenense radicó un derecho de petición ante la presidenta de la Cámara de Representantes y la Secretaría de la corporación, solicitando que se aclare lo sucedido. En el documento, adjuntó un cuestionario con las siguientes preguntas:



¿Quién remitió a la Secretaría General y a la presidencia de la Cámara el concepto mencionado? ¿A qué hora fue enviado dicho concepto? ¿Quién entregó el concepto al secretario de la Plenaria de la Cámara de Representantes? Se me comparta una copia física y magnética del concepto mencionado y del correo desde el cual fue enviado.

Aguirre aseguró que, aunque está de acuerdo con el avance de la reforma laboral, no es aceptable que su nombre sea utilizado ilegalmente para realizar acciones que no ha llevado a cabo. Hasta el momento, no se ha recibido una respuesta por parte de la Presidencia de la Cámara de Representantes que permita esclarecer la denuncia presentada por la congresista.