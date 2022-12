Congresistas critican al Gobierno por aumento en precios de gasolina y ACPM

Desde el Congreso criticaron el alza en los combustibles decretado por el Gobierno para junio. (Lea también: En junio el precio del galón de gasolina aumentará $90 y el de ACPM $148 )



El senador del Centro Democrático Iván Duque calificó como confusa esta decisión. “Lo que me parece que llama la atención es que el Gobierno anuncie un plan de reactivación económica y paso seguido tome esta medida, cuando en realidad también se ha debido mirar todo el tema de los costos de energía como un pilar fundamental de cualquier estrategia de reactivación económica. Creo que con esta medida es una señal confusa”.



Por su parte, el senador liberal Luis Fernando Velasco, dijo que la medida además de injusta es innecesaria, y agregó que es una consecuencia del fondo parafiscal que fue creado por el Gobierno.



“Fondo para definir básicamente un nuevo tributo que hace que no nos ganemos mejores precios para el consumidor del barril de petróleo y que ese mejor precio en vez de llegar al bolsillo del consumidor, en menores precios se quede en os bolsillos del Gobierno e un nuevo tributo2, señaló. (Lea también: “Aquí no se crearon impuestos nuevos para el combustible”: MinMinas )



Velasco recalcó que tiene demandado ante la Corte Constitucional dicho fondo parafiscal.



Por otra parte, los trasportadores de carga a nivel nacional rechazaron el aumento de casi 150 pesos en el precio del galón del ACPM porque dicen que representa más de una tercera parte de su canasta de costos.



El presidente de la Confederación de Transportadores de Carga por Carretera (Colfecar), Juan Carlos Rodríguez, se mostró en desacuerdo con el aumento de este combustible, e insistió eN la necesidad de revisar las variables con las que se definen estos valores. (Lea también: Polo Democrático expresó su rechazó por el aumento de la gasolina )



“Todo redunda en la necesidad de revisar el tema de la fórmula de combustibles y quitarle al esquema todo aquello que no solamente en función de los precios internacionales inciden su incremento, sino también las situaciones internas como el tema de los impuesto, tema de las mezclas y la sobretasa”, señaló.



Rodríguez aseguró que el Gobierno no ha dado espacio para esta discusión y sigue atando la fórmula de definición de precios a factores externos. Sin embargo, los transportadores insistirán en que se establezca un diálogo en esta materia.