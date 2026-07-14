Congreso decide lugar de posesión, pero sede militar depende de autorización: secretario del Senado

El secretario general del Senado, Diego González, aseguró que el Congreso tiene autonomía para decidir el lugar donde sesionará para la posesión del presidente electo, Abelardo De La Espriella, y explicó que, si los congresistas aprueban una proposición para cambiar la sede, la ceremonia podría realizarse en un sitio distinto al Capitolio Nacional, incluso, en una guarnición, pero en este caso, por ser una instalación militar, requiere autorización y ya no dependería del Congreso.

"El Congreso es autónomo en lo que tiene que ver al interior del Congreso, y lo que harían los congresistas sería presentar una proposición para cambiar la sede del Congreso y posesionar al presidente, por ejemplo, en una guarnición militar. Si ya no se le permite la entrada al Congreso, no se puede hacer absolutamente nada por parte de nosotros", afirmó González.

Las declaraciones se producen en medio de la polémica generada por un mensaje de Gustavo Petro, en el que ordenó que ninguna guarnición militar permita la realización de la ceremonia de posesión del presidente electo.

La controversia radica en que Petro mantiene la condición de comandante en jefe de las Fuerzas Militares hasta la finalización de su mandato, el próximo 7 de agosto, por lo que la orden impediría que De La Espriella se juramente en una instalación militar mientras el mandatario saliente continúe en el ejercicio de sus funciones.



No obstante, González diferenció esa situación del ámbito de competencia del Congreso y reiteró que, si las plenarias del Senado y la Cámara de Representantes aprueban por mayoría una proposición para modificar el lugar de la sesión, la corporación podrá trasladar la ceremonia de posesión.

Logística

En materia logística, el secretario general del Senado indicó que el eventual cambio de sede no representaría mayores dificultades para el Legislativo.

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"La logística, en el caso del Congreso, es muy similar a lo que hacemos. Nosotros hemos sostenido que tenemos unas resoluciones, unos actos administrativos que autorizan al Senado y también a la Cámara a expedir los tiquetes aéreos de los senadores y representantes para que puedan venir a sus sesiones", explicó.

El procedimiento sería el mismo si se aprueba una sede diferente.

"Se expedirían los tiquetes, simplemente que se cambiaría el destino de conformidad con lo que se acuerde y se apruebe por parte del Congreso", sostuvo.

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Consultado sobre la posibilidad de realizar una sesión mixta, presencial y virtual, González señaló que no conoce antecedentes específicos ni ha estudiado el tema en profundidad.

"Sé que existe una sentencia de la Corte Constitucional donde ha señalado expresamente que los actos legislativos, los proyectos y el control político, principalmente la moción de censura, deben hacerse de manera presencial y que la virtualidad será una excepcionalidad. Sin embargo, también ha dado la facultad a las cámaras para regular su propio funcionamiento".

Respecto al número mínimo de congresistas requerido para llevar a cabo la sesión, el secretario general precisó que, tanto en el Senado como en la Cámara de Representantes, será necesario cumplir con el quórum decisorio, es decir, la mitad más uno, en cada una de las corporaciones.