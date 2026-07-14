¿Cómo está el pulso por las secretarías del Congreso?

El próximo lunes 20 de julio se dará inicio a una nueva legislatura, previa al cambio de Gobierno y la llegada a la Presidencia de Abelardo De La Espriella. Mientras se espera que esta semana se realicen las reuniones entre compromisarios de las diferentes bancadas para definir la conformación de las comisiones constitucionales y legales, así como de las mesas directivas de dichas comisiones y de las plenarias del Senado y la Cámara de Representantes, también avanza la discusión sobre la elección de secretarios y directores del Congreso.

Al revisar las listas definitivas de admitidos, en el caso de las secretarías generales de ambas cámaras, los dos aspirantes con mayores opciones son los actuales titulares del cargo: Diego González, en el Senado, y Jaime Luis Lacouture, en la Cámara. Sin embargo, en el listado de admitidos aparecen nombres como los de los salientes congresistas Ángela Vergara, Álvaro Rueda, Pedro Suárez Vacca, Fernando Niño, Norman Bañol y Jairo Humberto Cristo, así como dirigentes políticos como Eli Schnaider Brener, cercano al actual superintendente de Salud, Daniel Quintero.

En las siete comisiones constitucionales también aspiran a llegar al cargo de secretario congresistas que terminan su periodo, entre ellos Ingrid Aguirre, Modesto Aguilera, Mary Anne Perdomo, Juan Manuel Cortés, Sandra Aristizábal, Álvaro Londoño, Luz Ayda Pastrana, Andrés Felipe Jiménez y Leonardo Rico. En la lista de aspirantes a las secretarías, tanto en la Cámara como en el Senado, también aparece el nombre de Óscar Mauricio Carmona Celis, actual vicepresidente de Negocios de Fiduprevisora y cercano al expresidente de esa entidad, John Mauricio Marín, hoy envuelto en las presuntas irregularidades en la implementación del modelo de salud para el magisterio.

Otro de los nombres que llaman la atención en este proceso es el de la actual ministra de Comercio, Industria y Turismo, Diana Marcela Morales Rojas, quien busca ahora llegar a la Dirección Administrativa de la Cámara en reemplazo de John Abiud Ramírez Barrientos. Cabe recordar que, antes de ocupar su actual cargo en el Ejecutivo, Morales se desempeñó como secretaria de la Comisión Cuarta de la misma corporación.