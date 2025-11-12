Joven muerto en guarnición militar en Antioquia lo amarraron y lo lanzaron a un río: Fiscalía

Envían a centro de reclusión a los 9 militares involucrados en el asesinato de Esneider Flórez, joven de 26 años, en una base militar en el municipio de Frontino, Antioquia. La denuncia fue hecha por el presidente Gustavo Petro, quien aseguró que hubo tratos crueles.

Flórez no solo fue asesinado por estar cerca de la unidad militar, si no que, según pruebas de la Fiscalía, fue arrojado su cuerpo a un río donde fue recuperado por parte de las autoridades.

Tal como lo denunció en su momento el presidente Gustavo Petro, los nueve involucrados que pertenecían a la base militar en zona rural de Frontino, adscritos al comando de la Cuarta Brigada, fueron capturados en la sede en Medellín y presentados ante un juez que legalizó las capturas y fueron envíados a una guarnición militar mientras avanza el proceso judicial.

Se trata del teniente Leider Ortiz Ortiz, el sargento segundo Andrés Olivio Gutiérrez Mideros, el cabo segundo Cristian David Córdoba Piamba y los soldados Brayan Estiven Osorio, Miguel Ángel Caicedo Hernández, Alberto Rojo Giraldo, Didian Fernando Ruiz Reyes, Jhon Edwin Quejada Fabra y Neider Oyola Ortiz.



Sobre el caso

Esneider Flórez Manco sufría desde hace varios años algunos problemas mentales y la comunidad reconoció que el joven recorría varios sectores del municipio.

Sin embargo, en medio de su travesía por un sector conocido como Minas del Cerro, Esneider terminó en inmediaciones de la base militar y la Fiscalía reveló que lo torturaron durante cinco horas creyendo que pertenecía a un grupo criminal de la región. Lo desnudaron, lo golpearon, lo colgaron de un árbol y lo amarraron. Finalmente, el hombre murió en un baño. El cuerpo fue envuelto en una hamaca, trasladado al helipuerto y posteriormente arrojado al río El Cerro.

“Tres semanas después fue localizado por las autoridades, extraído del afluente y enviado al Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses. El dictamen estableció que los actos de tortura fueron la causa de la muerte”, señaló la misiva de la Fiscalía.

Una fuente cercana a la familia de Flórez, y que pidió la reserva de su identidad, indicó a Blu Radio que no salen del asombro, luego de que se conociera que quienes estaban detrás de la muerte de Esneider eran miembros del Ejército Nacional.

"El muchacho se perdió. Empezaban a decir que lo habían visto por el cerro, y ellos creyeron que estaba vivo, pues, cuando ya aparecieron con esta noticia de que un soldado había puesto en conocimiento que otros soldados lo habían matado", relató.

Un fiscal de la Seccional Antioquia imputó a los nueve militares entre un teniente, un sargento y soldados los delitos de tortura, homicidio y desaparición forzada, todas las conductas agravadas. Los cargos no fueron aceptados.