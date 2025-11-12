En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Linchamiento en Bogotá
Armando Benedetti
Taxista ebrio
Portaaviones de EEUU

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Joven muerto en guarnición militar en Antioquia lo amarraron y lo lanzaron a un río: Fiscalía

Joven muerto en guarnición militar en Antioquia lo amarraron y lo lanzaron a un río: Fiscalía

Los nueve militares involucrados que fueron capturados en la sede de la Cuarta Brigada, se les legalizó la captura y fueron enviados a centro de reclusión en una guarnición.

Soldados capturados por asesinato de joven en Guarnición militar en Frontino, Antioquia.
Soldados capturados por asesinato de joven en Guarnición militar en Frontino, Antioquia.
Foto: Fiscalía General de la Nación.
Por: Héctor David Santamaría
|
Actualizado: 12 de nov, 2025

Publicidad

Publicidad

Publicidad