Alojamientos en Medellín se encarecieron en octubre, según el DANE

En Medellín, el costo de vida tuvo un leve aumento durante octubre de este año. El más reciente informe del DANE revela que la inflación fue del 0,14 %, una cifra inferior al promedio nacional.

El sector de alojamiento y servicios básicos fue uno de los que tuvo mayor aumento con un 0,42 %, lo que implica que los hogares paisas están destinando más dinero a los gastos básicos del hogar, incluso, si otros rubros como los alimentos bajaron 0,51 % durante el mismo mes.

Según expertos, esto puede tener un efecto “neutro” en la sensación de costo de vida; es decir, se gasta menos en comida, pero se paga más por servicios esenciales.

Desde la Lonja en Medellín, el gerente Federico Estrada advirtió que los aumentos en los arriendos no son necesariamente algo directamente relacionado con que ahora también se alquilen las viviendas para turismo en la ciudad.



“Desde la Lonja creemos que es exagerado señalar que es por culpa del turismo, posiblemente en algunos casos puntuales o en unidad residenciales en los sectores se haya dado algunos casos, pero en ninguna manera podemos señalar que es el turismo el que está generando el incremento en los precios de la vivienda", indicó Estrada.

Las cifras del DANE también revelaron que entre octubre de 2024 y octubre de 2025, los precios relacionados con la vivienda y los servicios básicos en Medellín aumentaron en promedio un 6,04 %, lo que en palabras simples significa que hoy, mantener una vivienda en Medellín cuesta alrededor de 6 % más que hace un año.