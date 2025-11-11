En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Armando Benedetti
Bombardeos contra disidencias
Taxistas ebrio
Jaime Esteban Moreno

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Alojamientos en Medellín se encarecieron en octubre, según el DANE

Alojamientos en Medellín se encarecieron en octubre, según el DANE

Entre octubre de 2024 y octubre de 2025, los precios relacionados con la vivienda y los servicios básicos en Medellín aumentaron en promedio un 6,04 %.

Publicidad

Publicidad

Publicidad