Dos de las mujeres capturadas por cirugías clandestinas en Medellín aceptaron cargos

El polémico caso de tres mujeres que fueron capturadas por estar involucradas en varias irregularidades cometidas en un centro de intervenciones clandestino en Medellín sigue su curso en las audiencias en donde recientemente dos de las implicadas aceptaron cargos por la situación que afectó la integridad de al menos 50 personas.

Según se conoció, una de las involucradas se allanó por concierto para delinquir agravado, lesiones personales dolosas y estafa agravada en modalidad de masa, mientras que la otra mujer que es conocida como la falsa médica del establecimiento, aceptó los delitos de estafa agravada en modalidad de masa y lesiones personales dolosas.

En las audiencias preliminares, la Fiscalía General de la Nación reveló que las implicadas se turnaban las funciones en los procedimientos, demostrando la falta de rigor médico en las intervenciones practicadas sin autorización sanitaria ni personal médico certificado.

"En la cirugía no le aplicaron suficiente anticoagulante que por eso entonces presentó en sus glúteos sangrado y pues problemas de respiración. Le daba fiebre, desaliento, no podían caminar y además de que no podían caminar tampoco le podían sentar", detalló la fiscal.



BLU Radio. Cirugía estética / Foto de referencia: AFP Michael Gruber/APA-PictureDesk

Hay que recordar que el caso salió a la luz luego de que más de 50 mujeres denunciaron haber sido víctimas de este centro clandestino ubicado en el sector de Laureles. Por la mala praxis, varios pacientes sufrieron complicaciones graves, entre ellas infecciones por una peligrosa bacteria que puso en riesgo su vida.

Aunque el proceso penal ya avanza con tres capturas y 26 víctimas reconocidas oficialmente, las autoridades han recibido 29 denuncias adicionales y se espera que las audiencias continúen en los próximos días para conocer si serán cobijadas o no con medida de aseguramiento.

Por último, y teniendo en cuenta la relevancia que ha tomado el caso, la Secretaría de Salud de Antioquia advirtió que este tipo de prácticas clandestinas son más comunes de lo que parecen. En lo que va de 2025, la Gobernación ha recibido 69 quejas por intervenciones irregulares y ha impuesto 22 medidas de control.