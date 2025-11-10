En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Inflación
Accidente de avioneta
Jaime Esteban Moreno
UE-CELAC

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Regiones  / Antioquia  / Dos de las mujeres capturadas por cirugías clandestinas en Medellín aceptaron cargos

Dos de las mujeres capturadas por cirugías clandestinas en Medellín aceptaron cargos

Hasta la fecha más de 50 mujeres han denunciado las irregularidades cometidas en un exclusivo sector de la capital de Antioquia.

Publicidad

Publicidad

Publicidad