Judicializan a tres mujeres por procedimientos estéticos clandestinos en Medellín: hay 50 víctimas

Las operaciones estéticas en lugares clandestinos se ha convertido en un fenómeno frecuente en el departamento de Antioquia donde las autoridades han procurado por realizar una lucha frontal contra estas dinámicas que han ocasionado múltiples muertes en el Valle de Aburrá y por ello hay tres mujeres que están detenidas y que podrían afrontar varios años de cárcel por realizar procedimientos irregulares.

La información que se ha conocido evidencia que serían más de 50 víctimas que han sufrido quebrantos de salud luego de hacerse diferentes intervenciones quirúrgicas en los centros clandestinos. Incluso, varias de las mujeres afectadas habrían sido contagiadas con una bacteria que ha puesto en riesgo su vida.

En este momento hay tres mujeres implicadas: una enfermera, una masajista y una recepcionista, según se relata en las audiencias preliminares a las que tuvo acceso Teleantioquia y en donde aseguran que las implicadas se rotaban las funciones en un lugar ubicado en el exclusivo sector de Laureles en Medellín.

"En la cirugía no le aplicaron suficiente anticoagulante que por eso entonces presentó en sus glúteos sangrado y pues problemas de respiración, le daba fiebre, desaliento, no podían caminar y además de que no podían caminar tampoco le podían sentar", dijo la fiscal del caso durante las diligencias.



La investigación de este caso se dio luego de que una mujer muriera tras someterse a un procedimiento clandestino y ahora las autoridades tienen en su poder hasta 24 denuncias formales, mismas que podrían aumentar debido a que más víctimas podrían contar sus casos en los próximos días.

Por ahora la Secretaría de Salud de Antioquia y otras entidades a nivel departamental investigan la situación y si, quizás, hay otras personas involucradas en las intervenciones quirúrgicas que terminaron causando daños en decenas de mujeres.