Conozca los cambios en el programa de vivienda 'Mi Casa Ya'

Si hay un sueño que desvela a la mayoría de los colombianos es la vivienda propia y en el país son varios los factores que impiden acceder a una casa digna, pero a la vez existen diferentes subsidios y oportunidades por parte del Gobierno para cumplir con ese anhelo. En Mañanas Blu, cuando Colombia está al aire, habló Catalina Velasco, ministra de Vivienda, y explicó por qué es tan difícil para los colombianos tener un techo propio y resolvió dudas del programa 'Mi Casa Ya'

“Nosotros en Colombia tenemos un déficit cuantitativo de vivienda de 1.2 millones de hogares en busca de una vivienda nueva y también tenemos 4.5 millones de hogares en déficit cualitativo, pero dentro del déficit cualitativo está el hacinamiento, que son las familias, varios hogares debajo de un mismo techo, los abuelos, los padres y los hijos. No solamente es un asunto de nuestros países, la discusión en España, en Inglaterra, en Estados Unidos es grandísima. Hace unas tres o cuatro semanas estaba hablando con la subsecretaria de vivienda y desarrollo urbano de Estados Unidos y me hablaba sobre eso”, indicó Velasco.

La jefe de cartera de Vivienda se refirió a los planes de ordenamiento territorial y en el caso de Bogotá, que aprobó un POT recientemente. Además, la minvivienda habló de las implicaciones de este proyecto en la construcción de casas en la capital del país.

“Llevamos 25 años utilizando unos instrumentos de gestión del suelo que la verdad son tienen escasísimo resultado. Más del 80 % de los municipios tienen un POT desactualizado. Bogotá estuvo 20 años intentando tener un plan de ordenamiento territorial que fue aprobado hace unos meses. Los instrumentos de gestión financiera, plusvalías, valorizaciones no se utilizan en la mayoría de los municipios. Se han recaudado 3.5 billones en 10 años. Eso son 350.000 millones por año. Eso realmente es una cifra irrisoria como instrumento de gestión de suelo. Realmente nosotros tenemos que comenzar a discutir sobre cómo transformar las normas”, resaltó.

La ministra de Vivienda se refirió a uno de los programas bandera de este sector: ‘Mi Casa Ya’, iniciativa que ha beneficiado a miles de colombianos y que se espera siga subsidiando el proyecto de casa propia a otros miles más. Esto tras las duras críticas de Germán Vargas Lleras, exministro en esa cartera frente a los cambios planteados en este Gobierno, el además ex vicepresidente cuestionó la demora en los desembolsos de los créditos.

“En algo tiene razón el señor exvicepresidente Germán Vargas Lleras, es que se necesitan más recursos para vivienda de interés social, en eso coincidimos, estamos de acuerdo. Es un sector dinámico económicamente, que genera empleo, que tiene eslabonamientos en muchas cadenas productivas y es indispensable impulsarlo, mantenerlo y ofrecer recursos para que se construyan más viviendas de interés social. Hablemos de los desembolsos, después de posesionarme, no fue el 8 de agosto, sino como el 15 o 20 de agosto, habiendo tenido el gobierno pasado la oportunidad de informar, conocí que el gobierno pasado asignó los recursos de la vigencia 2023 antes que nosotros llegáramos. Es más, en el mismo momento en que estábamos haciendo empalme, estaban haciendo la asignación y no fuimos informados. No importa, esto se hizo ya. Realmente lo consideramos una grosería”, indicó

Con esto aclaró por qué no han podido destinar los recursos de ‘Mi Casa Ya’, pues, según ella, fueron adjudicaron rápidamente en el gobierno anterior en medio del empalme antes de esta nueva cartera se posesionara.

“Hay una figura de vigencias futuras que es poder comprometer en una vigencia anterior la siguiente. Había una disposición de vigencias futuras del 2023, es decir, recursos de este año del Gobierno del presidente Petro que fueron asignadas a 23 mil familias sin informarnos. Y nosotros cuando nos enteramos de eso, ocho o diez días después, una vez nos sentamos en el Ministerio, pues nos enteramos de eso y realmente hemos sufrido mucho por las familias, porque son familias a las que se les ofrecieron unos subsidios y solamente por razones presupuestales las podíamos asignar en esta vigencia 2023, es decir, a partir del 2 de enero. Estamos haciendo los desembolsos en la medida en que la capacidad operativa nos lo permite”, indicó.

Velasco se refirió a los cambios que tendrá el programa de ‘Mi Casa Ya’ en cuanto a los temas como criterio de adjudicación de subsidios, la metodología, el mínimo de ingresos para que una familia o persona solicite el crédito, entre otros puntos.

Finalmente, la ministra de Vivienda Catalina Velasco, habló del papel de las constructoras y la banca en el programa que busca seguir beneficiando a millones de colombianos que buscan cumplir su sueño de casa propia.