Consejo de Estado mantiene carrera política de Claudia López

El Consejo de Estado decidió mantener la investidura de la exsenadora Claudia López, quien había sido demandada por un presunto conflicto de intereses cuando participó en debates para tumbar penalidades contra la injuria y calumnia.



En la demanda se advertía que ella no podía participar en este tipo de debates políticos porque estaba en procesos por hechos de injuria y calumnia en la Corte Suprema de Justicia.

No obstante, el Consejo de Estado aseguró que para la época de los hechos Claudia López tenía procesos preliminares que no le impedían participar activamente de dichos debates.



"La demandada no estaba obligada a exponer su probable necesidad de marginarse de la discusión en torno a la despenalización de esas conductas, pues cuando conformó el quórum, deliberó y votó no estaba vinculada formalmente a ninguna investigación penal", señaló el Consejo de Estado.



Con la decisión, la excongresista no presenta ninguna inhabilidad para ejercer política en un futuro. Sin embargo, esta decisión de primera instancia podrá ser apelada ante el alto tribunal.

