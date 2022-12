Consejo de Estado suspendió sentencia que daba vía libre a licitación del Canal UNO

El Consejo de Estado suspendió la sentencia del Tribunal de Cundinamarca que declaraba cumplidos ciertos requisitos impuestos a la ANTV para la licitación del Canal UNO.

La comisión de verificación, entre ellos Eduardo Noriega, interpuso un recurso ante el Tribunal que ahora fue aprobado.



En entrevista con BLU Radio, Noriega explicó que “la licitación del Canal UNO no puede seguir y no debió iniciarse”.



“No es posible que la Autoridad Nacional de Televisión el 30 de noviembre adjudique el canal. Por el contrario, lo que tiene que hacer es revocar el auto de apertura porque el proceso no podía iniciarse”, añadió.



Entre tanto, la directora de la ANTV, Ángela Mora, confirmó que ya fueron notificados de la decisión, pero aclaró que se trata de una acción popular.



“Es una acción popular contra el tema del tercer canal donde el tema del Canal UNO no estaba en juego, no era materia. La autoridad se tomará el tiempo que se necesite y una vez tenga la decisión se informarán a la ciudadanía”, añadió.



Mora afirmó que Canal UNO es “una concesión de espacios que tiene un régimen legal completamente diferente”.