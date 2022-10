Consuelo Caldas confirma reunión de comité financiero de campaña Santos 2010 con Odebrecht

En diálogo con BLU Radio la expresidenta de la Cámara de comercio de Bogotá Consuelo Caldas, reconoció que efectivamente parte del equipo financiero de la campaña Santos presidente 2010 se reunió con directivos de Odebrecht en el hotel Casa Medina.

Publicidad

“Yo estuve en muchas reuniones con mucha gente, no me consta que se haya pactado nada; hubo muchas reuniones, no se pactó nada. Mucha gente se acercaba a ofrecer dinero (…) Me acuerdo que hubo una reunión en Casa Medina que recomendaron, todo el mundo ofrecía apoyo, pero no me consta que hubiera habido una definición”, dijo Caldas.

Caldas también reconoció que este domingo en la noche estuvo reunida con el presidente Juan Manuel Santos en la Casa de Nariño, encuentro en el que el mandatario le preguntó por la reunión del hotel Casa Medina con los emisarios de Odebrecht.

Publicidad

Publicidad

Encuentro en Casa Medina

BLU Radio pudo establecer que parte del equipo de gerencial de la campaña de Juan Manuel Santos en 2010 se reunió con directivos de Odebrecht en febrero de ese año en el hotel Casa Medina en el norte de Bogotá.

Según las fuentes consultadas por BLU Radio, a la reunión asistieron Orlando Sardi, exembajador de Colombia en España y gerente financiero de la las campañas presidenciales de Juan Manuel Santos en 2010 y 2014.

Publicidad

Al encuentro también asistieron Consuelo Caldas, expresidenta de la Cámara de Comercio de Bogotá; el empresario Juan Claudio Morales González; Eduardo Zambrano, ficha clave de la Fiscalía en esta investigación; y Luis Bueno, uno de los hombres fuertes de Odebrecht en Colombia.

Publicidad

Las fuentes aseguraron a BLU Radio que el encuentro habría servido para ofrecer financiar la campaña, y días después se da el contrato con la firma Impressa Group Corp de Otto Rodríguez y María Fernanda Valencia por un monto de 400 mil dólares.