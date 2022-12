Consuelo Córdoba, la valiente mujer que desistió de eutanasia por abrazo del papa

Consuelo Córdoba estaba decidida a acabar con su vida, el próximo 29 de septiembre, para “terminar con su sufrimiento”, Sin embargo, cambió de opinión cuando conoció al papa Francisco en la Nunciatura Apostólica de Bogotá.

El calvario de Consuelo empezó el 24 de junio de 2001: su exmarido, Dagoberto Ensuncho, la quemó con ácido sulfúrico dejándole su rostro totalmente deforme.

Se sometió a 87 cirugías diferentes, sufrió humillaciones y discriminación en su diario vivir. El estrés de este episodio le ha generado nuevas enfermedades. La peor de todas es la toxoplasmosis cerebral. Es decir, una infección en el cerebro.

Consuelo sentía que no podía lidiar con tantos problemas por el resto de su vida y por eso empezó los trámites para practicarse la eutanasia.

El último deseo que tenía antes de morir era el de conocer y tener la bendición del papa Francisco durante su visita a Colombia; su sueño se le cumplió en la Nunciatura Apostólica de Bogotá.

Intercambió unas palabras con el sumo pontífice y este la convenció de que desistiera de su decisión.

“Le dije que me iba a hacer la eutanasia, que me ayudara, y me dijo que no, que no iba a hacer eso. Me aseguró que yo era muy valiente y muy linda”, dijo Consuelo a Noticias Caracol.

Consuelo aseguró que ahora tiene las ilusiones más vivas que nunca y que quiere tener su propia casa y montar un salón de belleza, pues ese ha sido el sueño de toda la vida.

