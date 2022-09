“Consulados y embajadas no pueden ser premio o entregarse por derecho familiar hereditario”: Petro

En el marco de la visita a Nueva York para participar en la Asamblea General de las Naciones Unidas, el presidente Gustavo Petro visitó el distrito neoyorquino de Queens, donde reside la mayor cantidad de colombianos indocumentados y que es considerada una ciudad santuario para los migrantes.

Desde allí hizo un duro llamado de atención al advertir que se debe priorizar que los consulados y las embajadas de Colombia en todo el mundo esten liderados por “gente capacitada”.

“Los consulados, las embajadas ya no pueden ser un premio dado, ya no pueden entregarse por derecho familiar hereditario casi; ya no pueden ser los recintos, los lugares, los palacios, los espacios bien adornados donde los que siempre han gobernado a Colombia, excluyendo a la mayoría de su nación, creen que tienen derecho a poseer”, manifestó Petro en su encuentro con la comunidad colombiana.

Decenas de colombianos esperaron por varias horas para ver de cerca al presidente Gustavo Petro en Queens.

Colombianos que votaron por un cambio desde el exterior señalan que precisamente eso es lo que esperan del presidente Gustavo Petro, especialmente en temas sociales y en la consolidación de la paz. #VocesySonidos

🎥: @juancamaldonado pic.twitter.com/GHkjrQPtZw — BluRadio Colombia (@BluRadioCo) September 18, 2022

Se estima que cerca de 770.000 colombianos residen en Nueva York, cerca del 3,3 por ciento de los habitantes de la ciudad.

“Que sus embajadas y consulados puedan ser los puentes de la solidaridad. Solidaridad colombiana buscando la paz definitiva allá en Colombia. Solidaridad colombiana buscando la dignidad definitiva, aquí fuera de las fronteras. Actuaremos como un solo pueblo. Este presidente, esta embajadora, este embajador, quienes serán cónsules y representantes del Gobierno democrático de Colombia, estarán listos desde el primer día, todos los segundos a servirles, porque un servidor público no es más sino el sirviente y la sirvienta de un pueblo”, manifestó Petro durante el encuentro.

En junio pasado, la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos detuvo a 13.033 colombianos.

Según la cancillería colombiana, en el primer semestre de 2022 más de 8.000 connacionales han sido deportados al ser descubiertos tratando de entrar como ilegales a los Estados Unidos.

