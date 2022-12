Consumir marihuana es legal en Washington, a partir de este jueves

La líder de la minoría demócrata en la Cámara de Representantes de EE.UU., Nancy Pelosi, respaldó la legalización de la marihuana en Washington, cuyos habitantes podrán a partir de este jueves fumar, plantar y poseer cannabis aunque no venderlo.



En un comunicado, la legisladora destacó "el abrumador" apoyo del 70,1 % que los habitantes del Distrito de Columbia -donde está la capital del país- dieron en las elecciones del pasado noviembre a la "Iniciativa 71", nombre con el que se conoce al proyecto ciudadano para la legalización de la marihuana.



Desde que se aprobara la iniciativa, las autoridades locales del Distrito de Columbia y el Congreso se han batido en una serie de desafíos.



El último lo formuló este martes en una rueda de prensa la alcaldesa demócrata, Muriel E. Bowser, que anunció que fumar marihuana será legal el jueves, cuando se cumplen los 30 días que el Congreso tiene para revisar y bloquear la iniciativa.



Sin embargo, los republicanos del Congreso no coinciden con la visión de las autoridades locales y alegaron que el Ayuntamiento no puede legalizar la marihuana porque así lo impide una cláusula que introdujeron en los presupuestos federales a finales de año.



La disposición prohíbe que los fondos "sean usados para promulgar cualquier ley, norma o regulación para legalizar o reducir las penas asociadas con la posesión de marihuana para uso recreativo".



Sin embargo, las autoridades locales entienden que esta cláusula solo les impide regular la venta y la imposición de impuestos sobre la marihuana y que, por tanto, el Ayuntamiento tiene autoridad para permitir que se fume, cultive y se porte una pequeña cantidad de cannabis.



"Coincido con el análisis jurídico del Distrito de Columbia y otros líderes del Congreso de que la ley de gastos aprobada en diciembre no deroga o bloquea la aplicación de esta iniciativa", argumentó la legisladora en un comunicado.



Pelosi expresó a principios de mes su apoyo a Muriel E. Bowser para desarrollar la iniciativa, pese a las amenazas de la bancada republicana.



"Es muy preocupante que los republicanos amenacen a las autoridades del Distrito para la aplicación de la medida que recibió el rotundo apoyo de los votantes del Distrito de Columbia", subrayó la legisladora.



La medida, que entrará en vigor a las 00.01 de la madrugada (05.01 GMT), permite a cualquier persona de 21 años o mayor poseer 60 gramos de marihuana, fumarla en su casa o en espacios privados, compartir hasta 30 gramos y cultivar en su casa seis plantas, aunque sólo tres podrán tener flores.



EFE