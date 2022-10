Continuaré cerca de las canchas: Mario Alberto Yepes

“A eso me voy a dedicar. Me gusta estar cerca de la cancha, me voy dedicar a continuar con la pasión del fútbol, pero cerca a las canchas”, dijo. (Vea además: Conmovedores mensajes a Mario Alberto Yepes, quien le dijo adiós al fútbol profesional ).



Sobre su retiro del fútbol profesional, Yepes manifestó que era algo que venía pensando desde hacía mucho tiempo y agradeció a sus seguidores por el cariño que le expresan en redes sociales.



“Era algo que venía pensando hace un poco de tiempo. Había tomado la decisión de no seguir en un club que me trató muy bien, y del cual estoy orgulloso de que haya sido mi último equipo”, dijo en referencia al San Lorenzo de Almagro, en el que jugó desde el 2015.



Sobre su futuro, el excapitán de la Selección Colombia manifestó que aprovechó sus últimos años como futbolista para prepararse por lo que no descarta convertirse en director técnico.