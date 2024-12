Contraloría abre investigación contra Unal por presunto detrimento patrimonial en Tumaco

El inicio de las malas noticias comenzaría desde la era Juan Manuel Santos en el 2016 y ha pasado por dos gobiernos más, como el de Iván Duque y Gustavo Petro , en lo que la obra no se ha avanzado y los dineros entregados no se ven reflejados. Entre tanto, la Contraloría confirma la investigación justo después de que un representante de la vocería estudiantil pusiera en conocimiento de las autoridades que en la fase I y la fase II del proyecto Tumaco Campus, de la Universidad Nacional, no se vieran reflejados los dineros de donados por el Reino de Países Bajos por un valor de 4.581 millones de pesos y la financiación del fondo de Compensación Regional del Sistema General de Regalías por 36.000 millones, así como los reiterativos incumplimientos y retrasos en temas contractuales.

“Por reiterados incumplimientos y prórrogas en temas contractuales se retira en su participación y apoyo que Invest International, en nombre de la ministra de Comercio Exterior y Desarrollo del Reino de los Países Bajos ha decidido interrumpir su participación en el proyecto, por tanto, es importante para el ciudadano que pasara con la suspensión del proyecto y el presunto detrimento patrimonial en los recursos de SGR y la donación del Reino Unido de Países Bajos”, menciona la denuncia entregada a la Contraloría.

El caso ya está en manos de la Unidad de Seguimiento y Auditoria de Regalías del departamento de Nariño, con el objetivo de adelantar las indagaciones correspondientes para determinar si hubo o no detrimento patrimonial.