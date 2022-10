Contraloría investiga entrega de alimentos del PAE vencidos en Bucaramanga

Padres de familia de la zona rural de la capital de Santander denunciaron que algunos alimentos que recibieron en la tercera entrega de refrigerios industrializados del Programa de Alimentación Escolar, PAE, de Bucaramanga tenían fechas vencidas y otros están a punto de vencer.

“Aquí te mando la evidencia de que los alimentos que nos dieron en el PAE ayer 4 de mayo en la escuela y tienen una leches vencidas, lo mismo con unas galletas, nos parece injusto que nos den productos de estos porque los van a consumir unos niños y no queremos que nuestros hijos se enfermen”, dijo una de las mamás de los niños que hace la denuncia a través de un video.

De igual forma, el ex concejal de Bucaramanga, Jorge Flórez, señaló a través de su cuenta de twitter que “vuelve y juega, el PAE de Bucaramanga como pueden ver en las fotos, las galletas vencieron ayer y las entregan hoy y la leche vence mañana, para un consumo de 9 días, esto fue en el sector rural, están enfermando a niños y niñas”.

#DenunciaCiudadana Vuelve y juega el #PAE d Bucaramanga como pueden ver en las fotos👇🏽las galletas vencieron ayer y las entragan hoy y la leche vence mañana, para un consumo d 9 días, esto fue en sector rural, están enfermando a niños y niñas @CaracolBga @CanalTRO @vanguardiacom pic.twitter.com/XxLnIHFEj5 — JorgeFlorez (@JorgeFlorezSi) May 5, 2020

Por su parte la Contraloría de Bucaramanga explicó que inició seguimiento especial a la entrega de los beneficios del PAE en instituciones educativas, a través de auditorías e investigaciones originadas por denuncias ciudadanas, “en procura de protección de los recursos públicos y satisfacción de necesidades de los más necesitados”.

Por su parte la Alcaldía de Bucaramanga explicó que esta nueva entrega del PAE para la Educación en Casa se extenderá hasta el viernes 8 de mayo. Durante la semana 33.879 titulares de derecho (estudiantes) recibirán el paquete con nueve refrigerios industrializados.

#EnEsteMomento @ContraloriaBga hace seguimiento a entrega de beneficios #PAE en Instituciones Educativas. Investigaciones 🔍 en #Auditoria por denuncias ciudadanas avanzan en procura de protección de recursos públicos y satisfacción de necesidades de los más necesitados. pic.twitter.com/yhy1yvk88t — ContraloríaBga (@ContraloriaBga) May 5, 2020

El paquete alimentario de ración industrializada contiene los siguientes componentes: leche y productos lácteos, derivados del cereal y dulce para nueve días.