Contraloría recupera $22.000 millones con reparación de radares meteorológicos del Ideam

Contraloría recupera $22.000 millones con reparación de radares meteorológicos del Ideam

Cuatro equipos que llevaban más de un año apagados volvieron a funcionar, reforzando la prevención de desastres y el monitoreo del clima en gran parte del país.

BLU Radio // Contraloría // Foto: Contraloría General de la Nación
BLU Radio // Contraloría //
Foto: Contraloría General de la Nación
Por: Alejandra Bello
|
Actualizado: septiembre 17, 2025 09:33 a. m.

La Contraloría General de la República informó que, gracias a su gestión, se logró recuperar un beneficio de $22.197 millones con la reparación y puesta en marcha de cuatro radares meteorológicos del Ideam.

Estos equipos, que forman parte de la Red de Radares de Colombia, habían dejado de funcionar en abril de 2023, afectando la capacidad del país para monitorear el clima y generar alertas tempranas.

Los radares están ubicados en Barrancabermeja, Cerro Munchique, San José del Guaviare y Carimagua, y cada uno tiene un alcance de unos 240 kilómetros. En conjunto, vigilan el comportamiento del clima en más de 500 municipios, permitiendo detectar lluvias, tormentas y otros fenómenos en tiempo real.

Panorámica de la ciudad de Bogotá junto al logo del Ideam.
El Ideam pronostica fuertes lluvias en la capital del país.
Foto: AFP // Ideam.

El ente de control explicó que en una auditoría realizada a finales de 2023, se descubrió que los equipos estaban apagados. Por eso, la delegada para el Medio Ambiente abrió una investigación preliminar durante 2025, que llevó al Ideam a realizar las reparaciones necesarias y ponerlos nuevamente en funcionamiento.

Con la reactivación de estos radares, el país recupera una herramienta fundamental para sectores como la agricultura, el transporte aéreo y sobre todo, la gestión del riesgo de desastres naturales. Según el organismo de control, este resultado representa no solo un resarcimiento económico, sino también una garantía para la seguridad y bienestar de los colombianos.

Finalmente, la Contraloría destacó que este caso demuestra la importancia de vigilar los recursos públicos y asegurar que los bienes del Estado estén al servicio del país y no se pierdan por fallas administrativas o técnicas.

