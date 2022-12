Contratista Eduardo Cruz acepta así ofrecer “apoyos” a Róbinson González del Río

Gabriel Eduardo Cruz Tinjacá, el hombre que aparece en 19 grabaciones de la Revista Semana hablando sobre dádivas a militares a cambio de contratos, da su versión del escándalo.

Según manifestó, sí quiso ofrecerle al coronel Róbinson González del Río , preso por falsos positivos, dinero a cambio de su gestión en un contrato de $5 mil millones.

A esa comisiones del 30 por ciento, según la Revista Semana, las llamó “apoyos” para la defensa del militar que sigue tras las rejas. “Él me llama a decirme que participe porque buscaba fondos para su defensa (…) le hubiera podido colaborar de alguna forma”, acepta Cruz, quien sin embargo haber sido socio de González pues nunca se llevó a cabo el negocio para dotar al Ejército de gafas balísticas.

“El resto de contratos son chismes (…) La intención solamente fue participar y en el caso de que yo ganara le pudiera colaborar con sus abogados”, comentó el hombre que insistió en que nunca llegó a concretar ni un solo contrato con las Fuerzas Militares. “No soy proveedor, no he sido merecedor de ningún contrato porque no he cumplido las condiciones”, aseveró.

Cruz, sin embargo, reconoció haberse lucrado del dinero del Ejército al ‘tercerizar’ un servicio con la empresa Cibersistemas de Cúcuta, contrato del que habría sacado $4 millones. En ese sentido, manifestó que hace un año dejó de buscar ser un proveedor del Ejército pues estaba perdiendo plata.

Cruz afirmó que este mismo lunes Leo Arreguín, exdirector de la DEA, le pidió retirarse de la empresa en la que trabajaba, Norsur Consulting, por el escándalo que salpica a su empresa.

Denuncias de corrupción ponen contra las cuerdas al Ejército colombiano

La existencia de una supuesta red de corrupción en las millonarias compras y licitaciones del Ejército de Colombia, revelada hoy por la prensa, ha puesto contra las cuerdas a esta institución que desde hace dos semanas está en medio de otro escándalo por las actividades de sus servicios de espionaje.

Según revela en su última edición la revista Semana, con base en grabaciones telefónicas, en el Ejército se hicieron en los dos últimos años contratos amañados en los cuales supuestamente intervinieron miembros de la cúpula militar y oficiales que están presos por ejecuciones extrajudiciales, conocidas en el país como "falsos positivos".

Parte del dinero obtenido con estos contratos al parecer fue utilizado para ayudar a militares que están encarcelados por violaciones a los derechos humanos.

Los contratos amañados incluyen desde la compra de equipos y de material de intendencia hasta la gasolina para los vehículos, y en muchos casos los precios cobrados al Ejército están muy por encima del valor real de mercado, según algunas conversaciones publicadas por la revista.

En una de ellas, uno de los interlocutores del coronel Róbinson González del Río, detenido desde 2012 por la ejecución extrajudicial de dos campesinos ocurrida en 2007 y quien aparece como eje de las corruptelas, le cuenta de sus gestiones con otros militares para conseguir a dedo un contrato de 14.000 millones de pesos (unos siete millones de dólares), de la División de Asalto Aéreo del Ejército.

Con EFE.