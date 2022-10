Controversia entre Iván Cepeda y Cancillería por caso de los falsos testigos en la CIDH

A través de un comunicado, la Cancillería desmintió que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos haya tomado alguna decisión sobre el proceso de falsos testigos que se adelanta en Colombia y que involucra a los senadores Iván Cepeda y Álvaro Uribe, tal como lo afirmó el senador del Polo Democrático.



“La Comisión no ha tomado ninguna decisión respecto a esta afirmación y no ha establecido medida de seguimiento alguna sobre este proceso, como señaló falazmente el senador Cepeda en las redes y medios digitales”, dice la Cancillería.



En diálogo con Mañanas BLU, Cepeda manifestó que le extraña que la Cancillería quiera negar lo que dijo en la reunión de este martes, que se efectuó en Kingston, Jamaica, el representante del Ministerio de Relaciones Exteriores afirmó que estaba dispuesto a mantener a la comisión informada sobre el asunto.



“Es muy vergonzoso que se nieguen ahora los compromisos adquiridos ante la comisión. La CIDH hace un seguimiento a mi caso desde años y en la tarde de ayer dijo que estaba de dispuesta a recibir la información y el representante de la Cancillería se comprometió a entregar información. Yo no he utilizado ninguna expresión que no corresponda estrictamente a la realidad”, explicó.



El senador añadió que es alarmante que la Cancillería “eche un discurso ante la Comisión Interamericana y después lo niegue ante la opinión pública”.



“Me parece vergonzoso tener que estar discutiendo eso”, puntualizó.



La CIDH ordenó protección especial a Cepeda desde el año 2006 y según el gobierno colombiano esas medidas se han venido cumpliendo con uno de los esquemas de seguridad más robustos de todo el Congreso.

Comunicado de prensa del Ministerio de Relaciones Exteriores



Reunión de Trabajo sobre Medidas Cautelares del senador Iván Cepeda en el 172 período de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) pic.twitter.com/7dQMtc6SWF — Cancillería Colombia (@CancilleriaCol) May 8, 2019

