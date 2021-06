"Convirtieron el dolor de 20.000 familias en mercancía": víctimas de secuestros a exjefes de Farc

En un encuentro cara a cara entre víctimas y victimarios, hoy se encontraron en la comisión de la verdad los antiguos integrantes del secretariado de las Farc y víctimas que sufrieron el secuestro de esa organización en medio del conflicto armado.

El evento inició con la intervención de Carlos Cortés, hijo del periodista Guillermo 'La Chiva' Cortés secuestrado por las Farc y quien en medio de sollozos les reclamó que a los 74 años su padre sufrió encadenado el secuestro por ese grupo subversivo.

“Esta reunión no significa que quienes fuimos víctimas podamos olvidar lo que nos pasó, es imposible olvidarlo, es más, no podemos olvidar, estamos obligados como sociedad a recordar los horrores de una guerra que desangro a Colombia en los últimos 50 años”, aseguró Cortés.

Vea la declaración de Carlos Cortés.

Asimismo, rechazó que esta práctica haya sido una política estratégica de las Farc durante la confrontación armada y exigió que más allá del perdón, reparen a las víctimas todo el dolor causado.

“Ustedes, señores de las Farc convirtieron el dolor de 20 mil familias en mercancía intercambiable por dinero, llevando a la máxima degradación al ser humano, al humillarlo y torturarlo a niveles impensables. Pero no fue sólo por la parte económica: escudados en un intercambio político, hicieron sufrir de forma inmisericorde a personas que duraron secuestradas hasta 10 años y este delito llevó al conflicto a niveles inimaginables de barbarie, no hay razón alguna que justifique lo que nos hicieron a miles de colombianos”, indicó.

A su turno, el concejal de Garzón Huila, Armando Acuña, secuestrado en 2009, en medio de sollozos se preguntó si todo este tiempo de secuestros valieron la pena y tantas vidas perdidas en cautiverio fueron necesarias para alcanzar la reconciliación.

“El tener una cadena y estar amarrado a un palo si algo es doloroso para el ser humano es eso y yo preguntaba por qué a mí si yo no he hecho ningún mal y me decían que es política de las Farc pero estar amarrado a un palo y con un guardián con un fusil al lado eso es terrible”, aseguró

Frente a frente se paró el concejal con el antiguo jefe guerrillero Carlos Antonio Lozada, quien reconoció el error del secuestro como estrategia política.

Vea la declaración del concejal de Garzón Huila Armando Acuña.

Después de esta intervención algunos asistentes dudaron del perdón porque minutos antes habló Abelardo Caicedo un ex guerrillero que custodió al ganadero Lacouture, pero no fue enfático en pedir perdón, frente a lo cual salió el ex integrante del secretariado de las Farc, Pastor Alape y reconoció que no van a dejar de pedir perdón siempre a las víctimas de las Farc

"Nuestro compromiso con las víctimas, en lo que nos queda de vida, es encontrar los caminos que nos permitan avanzar como Nación. Estamos comprometidos con la paz, sabemos que la guerra no es el camino", aseguró

Aquí, la declaración completa del ahora senador Antonio Lozada.

En esto coincidió con el antiguo jefe de las Farc Rodrigo Londoño,

"No hay palabra que pueda justificar el dolor causado. Lo único que vale son los actos que podamos tejer para resarcir nuestros errores", aseguró

Vea lo que dijo el exjefe guerrillero Rodrigo Londoño