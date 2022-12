Convocan a Comisión de Justicia para analizar el futuro de Equilibrio de Poderes

De manera extraordinaria fue citada la Comisión Interinstitucional de Justicia, donde tienen asiento las altas cortes y un representante de la Fiscalía General para analizar la Reforma de Equilibrio de Poderes.

Publicidad

Asimismo se analizará del fiscal general, Eduardo Montealegre, quien ha señalado que demandaría la reforma en caso de que fuera aprobada. (Lea también: De ser aprobada, fiscal demandaría Reforma de Equilibrio de Poderes )

El presidente Juan Manuel Santos manifestó este lunes que la reforma, que es estudiada y debatida en su séptimo debate en el Congreso, “no se va echar para atrás”.

Publicidad

Santos también le salió al paso al anuncio del fiscal Eduardo Montealegre de demandar el proyecto e insistir en una Constituyente. (Lea también: Procurador rechazó convocatoria a Asamblea Constituyente )

Publicidad

El mandatario fue claro en asegurar que el proyecto no se va a echar para atrás pese a que reconoció que no se trata de una gran reforma. Dijo que espera que no haya confrontación entre los poderes legislativo y judicial e insistió en que el gobierno está abierto al diálogo y a la discusión.

Escuche en este audio más información sobre las siguientes noticias:

Publicidad

-El presidente Santos también se refirió a la demanda que anunció el fiscal general contra la reforma al equilibrio de poderes y su insistencia en que haya una Asamblea Constituyente.

Publicidad

-Santos le salió al paso a quienes están diciendo que la suspensión de las fumigaciones con glifosato son una concesión a las Farc en La Habana.

-El ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, dice que su trabajo es acatar las decisiones del presidente Santos, así no esté de acuerdo con ellas. Esto en referencia a la suspensión de las fumigaciones con glifosato.

Publicidad

-Autoridades en Antioquia apoyan la decisión de suspender la fumigación con glifosato y continuarán con la erradicación manual de cultivos ilícitos. Productores de arroz y café en la región aseguran que con la suspensión total, se afectaría la seguridad alimentaria.

Publicidad

-Operativos militares en Bolívar y Santander permitieron destruir un gigantesco cultivo de hoja de coca.

-La Comisión de Acusación de la Cámara de Representantes abrió una investigación en contra del presidente Juan Manuel Santos por los viajes del máximo jefe de la guerrilla de las Farc, Rodrigo Londoño Echeverri alias ‘Timochenko’ a La Habana, Cuba.

Publicidad

-Los presidentes de los partidos preparan un encuentro para hacerle frente a una eventual demanda del Fiscal contra la reforma al equilibrio de poderes.

Publicidad

-Las autoridades adelantaron un gigantesco operativo contra la minería ilegal en el oriente del país que deja más de 50 personas capturadas, varias de ellas son guerrilleros de las Farc.

-Fecode confirmó que los más de 8 millones y medio de niños regresaron hoy a sus clases normalmente.

Publicidad

-La recuperación del cabo Ávila, quien perdió sus piernas por una mina antipersonal, continúa satisfactoriamente en Bucaramanga. Se conoció que en los próximos días será trasladado a Medellín para que inicie su rehabilitación en un centro especializado.

Publicidad

-El Día de la madre sigue siendo una de las fechas en las que se presentan más hechos violentos. En una clínica de Cali es atendida una mujer que fue atacada por su esposo con un machete en el municipio del Cairo. La mujer perdió su bebe de 38 semanas de gestación.

-Un hombre que fue sorprendido conduciendo en estado de embriaguez en Barranquilla golpeó a integrantes de la policía y luego le ofreció dinero a un fiscal para no ser sancionado.

Publicidad

-La autoridad ambiental del Quindío emitirá, en las próximas horas, una fuerte sanción contra el constructor del Túnel de la Línea.

Publicidad

-El secretario de Estado de Estados Unidos John Kerry anunció una sorpresiva visita a Moscú para reunirse con el presidente Ruso Vladimir Putin.

-La Unión Europea sigue preocupada por los miles de inmigrantes que llegan todos los días provenientes del norte de África. Se están buscando acuerdos para que la responsabilidad no caiga sobre unos pocos países.

Publicidad

-En el centro de Bogotá avanza un plantón de transportadores del servicio público.

Publicidad

-Se mantiene entre la vida y la muerte el joven de 19 años que fue atropellado por un taxista que huyó del lugar, en el sector de La Esmeralda.

-Escuche el reporte de la movilidad del momento en Bogotá.