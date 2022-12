Coomeva se compromete a realizar trasplante de médula a Luisa Fernanda Aguilera

Luis Guillermo Vélez, gerente general de Coomeva, se comprometió en BLU Radio a ayudar para que se realice el trasplante de médula a Luisa Fernanda Aguilera, una joven que había denunciado negligencia por parte de la EPS.

Publicidad

“Ya el procedimiento está autorizado. A ella la están esperando en el Instituto de Cancerología de la Clínica de Las Américas. Hablé con el gerente general que es el doctor Alejandro Yepes y están esperando para proceder al tratamiento”, dijo.

Además, Vélez se comprometió con los viáticos del viaje y manifestó que se pondrá personalmente al frente del caso para que todo trascurra sin ningún inconveniente.

Publicidad

En diálogo con Mañanas BLU, Aguilera relató su odisea: “Llevo un año y varios meses en tratamiento porque fui diagnosticada con leucemia linfoide aguda. Los médicos me remitieron porque era candidata para el trasplante por lo que pasé la solicitud a Coomeva, ellos me dieron la autorización, no me colaboraron con los tiquetes aéreos, pero cuando estaba en Eldorado me llamaron de la Clínica Las Américas de Medellín que no me podían atender porque la EPS no tenía convenio con ellas”.