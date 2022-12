Coqueteos de Cambio Radical a Natalia Ponce para integrar lista de Cámara

Algunos miembros de la bancada de Cambio Radical han puesto a sonar el nombre de Natalia Ponce de León, la joven que fue víctima de un ataque con ácido, para que encabece la lista a Cámara de Representantes de dicha colectividad en las elecciones legislativas del próximo año.



Blu Radio consultó a Cambio Radical, el cual informó que por el momento estos acercamientos no se han traducido en una propuesta formal y esa posibilidad está siendo discutida con las directivas del Partido.



Cambio Radical abrió hace una semana en su página web las inscripciones para obtener avales para elecciones de Congreso y espera conseguir 20 curules en Senado y 35 en Cámara.



Aún no hay pronunciamiento por parte de Natalia Ponce sobre si le interesaría o no encabezar la lista, que dependerá además de lo que ocurra con la reforma electoral, en la que se definirá si estás serán abiertas o cerradas.