Corte cuestiona a Mindefensa por negar información a madre de soldado que murió en entrenamiento

Corte cuestiona a Mindefensa por negar información a madre de soldado que murió en entrenamiento

La Corte Constitucional, mediante un fallo de tutela, se pronunció ante el silencio del Ministerio de Defensa ante las peticiones de la madre de un soldado muerto durante un entrenamiento del servicio militar.

