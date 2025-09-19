Corte pide al Estado crear política de cuidado y frenar abandono de adultos mayores en hospitales

La Corte Constitucional mediante una sentencia dejó claro que la internación prolongada en hospitales o centros psiquiátricos no puede seguir siendo la respuesta del Estado.

La institucionalización injustificada está prohibida como regla general y solo procede en casos excepcionales, temporales y proporcionales

El fallo resolvió dos tutelas, en primer lugar, la de un hombre de 86 años con Alzheimer que vivía en completo abandono y la de varios pacientes dados de alta que seguían hospitalizados por ausencia de redes familiares.

Corte Constitucional Foto: Rama Judicial

Entre las órdenes más contundentes, la Corte pidió que se creen planes de apoyo comunitario, programas de implementación urgente de la Política Nacional de Cuidado con enfoque de género, interseccional e intercultural.

“La Corte enfatizó que los esfuerzos estatales en esta materia deben construirse con enfoque de género, interseccional, intercultural y de derechos humanos, bajo el entendido de que el cuidado no es un asunto exclusivo de la esfera privada o familiar, sino un derecho de carácter social que impone un deber de corresponsabilidad entre la familia, la sociedad y el Estado, así como una adecuada coordinación entre la Nación y las entidades territoriales”, se lee en el fallo.



Además, exhortó al Congreso y al Gobierno a expedir en un plazo máximo de dos años una ley integral que regule el sistema de cuidado y protección social. “El cuidado no es un asunto privado, sino un derecho social que obliga a la corresponsabilidad entre familia, Estado y sociedad”, recalcó la Corte.