En vivo
Señal visual radio
Síguenos en::
Tendencias:
Vía al Llano
Caos en La Mesa
Bruce Mac Master - Petro

Publicidad

Reciba notificaciones de Blu Radio para tener las principales noticias de Colombia y el mundo.
No activar
Activar

Publicidad

Blu Radio  / Nación  / Corte pide al Estado crear política de cuidado y frenar abandono de adultos mayores en hospitales

Corte pide al Estado crear política de cuidado y frenar abandono de adultos mayores en hospitales

La Corte Constitucional le hizo un llamado al Gobierno por el abandono de adultos mayores y personas con discapacidad.

Adulto mayor
Adulto mayor // imagen de referencia.
Foto: Freepik
Por: Sergio Barbosa
|
Actualizado: 19 de sept, 2025

La Corte Constitucional mediante una sentencia dejó claro que la internación prolongada en hospitales o centros psiquiátricos no puede seguir siendo la respuesta del Estado.

La institucionalización injustificada está prohibida como regla general y solo procede en casos excepcionales, temporales y proporcionales

El fallo resolvió dos tutelas, en primer lugar, la de un hombre de 86 años con Alzheimer que vivía en completo abandono y la de varios pacientes dados de alta que seguían hospitalizados por ausencia de redes familiares.

Corte Constitucional
Corte Constitucional
Foto: Rama Judicial

Entre las órdenes más contundentes, la Corte pidió que se creen planes de apoyo comunitario, programas de implementación urgente de la Política Nacional de Cuidado con enfoque de género, interseccional e intercultural.

“La Corte enfatizó que los esfuerzos estatales en esta materia deben construirse con enfoque de género, interseccional, intercultural y de derechos humanos, bajo el entendido de que el cuidado no es un asunto exclusivo de la esfera privada o familiar, sino un derecho de carácter social que impone un deber de corresponsabilidad entre la familia, la sociedad y el Estado, así como una adecuada coordinación entre la Nación y las entidades territoriales”, se lee en el fallo.

Además, exhortó al Congreso y al Gobierno a expedir en un plazo máximo de dos años una ley integral que regule el sistema de cuidado y protección social. “El cuidado no es un asunto privado, sino un derecho social que obliga a la corresponsabilidad entre familia, Estado y sociedad”, recalcó la Corte.

WhatsApp-Channel Únase a nuestro canal de Whatsapp y manténgase al tanto de los hechos más relevantes.
GoogleNewsProvider ✔️ Síganos en Google Noticias con toda la información de Colombia y el mundo.
Relacionados

Corte Constitucional

Adultos mayores

Publicidad

Publicidad

Publicidad