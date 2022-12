Costo de corrupción en salud ascendió a $1 billón en 2018: Procuraduría

Durante un foro en el que se abordó el fenómeno de la corrupción en el sector de la salud y como hacerle frente, el procurador general, Fernando Carrillo, aseguró que tanto la Contraloría, la Fiscalía y la Procuraduría, han encontrado cifras alarmantes sobre la pérdida de recursos en el sector salud por cuenta de la corrupción.

Procuraduría alerta sobrecostos en licitación para compra de medicamentos de FF.MM.

"Hoy se dice, según los cálculos, en una reunión de esta semana en la comisión nacional de moralización y de acuerdo con cifras de la Fiscalía, se llega a afirmar que, en un año como el anterior, el costo de la corrupción en salud, únicamente, llega prácticamente a un billón de pesos, lo cual supone que el fenómeno va, necesariamente en ascenso", manifestó.

El jefe del Ministerio Público mostró además su preocupación por el sobrecosto de los medicamentos en el país. En el evento aseguró que más del 73% del precio de los medicamentos, son fijados por los laboratorios y distribuidores.

"Pese al control de precios, ese control se precios no opera en la distribución en la mayoría de las farmacias, es decir, estamos enfrentados a un problema grande, a un problema que no ha tenido solución y que tenemos que enfrentar. Si a eso le suma uno que, claramente, las sanciones de la salud no son disuasivas, en esta materia, estamos hablando de sobrecostos que pueden ir del 800 al 11.600% en materia de medicamentos", dijo el jefe del ministerio público.

Licitación medicamentos en las Fuerzas Militares

El procurador también se refirió a la solicitud de revocatoria de la licitación de medicamentos por más de 380 mil millones de pesos en las Fuerzas Militares, por un presunto incumplimiento de los principios de la función administrativa y de la contratación estatal, dijo que los regímenes especiales no son terrenos vedados.

"Primero hay que decirles a todos los pacientes que el servicio tiene que prestarse. Esto no interrumpe, de manera alguna, el servicio que es indispensable que es el suministro de medicamentos. Lo que estamos es tratando de evitar un perjuicio y un daño patrimonial posterior. Entonces yo creo que acá la clave es que la gente sepa que la obligación persiste, pero lo que es claro es que aquí no hay regímenes especiales ni terrenos vedados, que las normas de transparencia en materia de contratación de este país se tienen que respetar de manera integral", manifestó.

Al evento asistieron representantes de la Contraloría, Fiscalía y sectores académicos.

