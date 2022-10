COVID-19: ¿Cómo va la reactivación del sector construcción en el país?

Sandra Forero, presidenta de la Cámara Colombiana de la Construcción, Camacol, hizo en Mañanas BLU un balance de la reactivación del sector, a propósito de la emergencia que vive el país por el COVID-19.

“El protocolo es muy estricto para el sector de construcción de edificaciones (…) Vamos paulatinamente. En este momento, podemos decir que abrimos en todas las regiones, pero no necesariamente en todas las ciudades ”, indicó.

En ese sentido, la presidenta de Camacol sostuvo que el sector abrió desde este lunes y paulatinamente en todos los departamentos del país, pero no en todas las grandes ciudades.

“Vamos en un 40 por ciento de entrada a las obras en todo el país, pero con labores primarias y de adecuación de espacios”, aseguró.

Sin embargo, fue enfática en sostener que la labor propia de la construcción no se ha reactivado por varias razones, entre las que está el protocolo y las medidas de protección, contención, mitigación y respuesta inmediata.

En ese sentido, Forero indicó que antes de empezar con las obras como tal

es necesario fortalecer las labores primarias y de adecuación de espacios.

“Obras como tal no hemos empezado y seguramente no van a empezar inmediatamente, pero entrada de trabajadores sí ha empezado. Los contratistas y supervisores ya están en las obras, pero no están actuando en la actividad”, indicó.

*Escuche la entrevista completa en Mañanas BLU: