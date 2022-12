CPI revisará acuerdo final entre el Gobierno y las Farc

El anuncio se hizo tras la publicación del informe anual de actividades sobre los países que tienen en observación como Colombia.



En el documento de nueve páginas se concluye que Colombia continuará bajo examen por los hechos que tienen que ver con ‘falsos positivos’, desplazamiento forzado, violencia sexual, paramilitarismo, bandas criminales.



También se hará vigilancia a las negociaciones de paz entre el Gobierno las Farc, así como con el ELN. En cuanto al tema de la Jurisdicción Especial para la Paz, señala que todavía no se ha adoptado una posición específica o final al respecto.



“Está diseñada para determinar la responsabilidad penal individual, hacer que los perpetradores rindan cuentas y para descubrir la verdad integral, y a la vez procurar satisfacer los objetivos sancionatorios de disuasión, retribución, rehabilitación y restauración”, dice.



Agrega que “el cumplimiento de estos objetivos no dependerá únicamente de los procedimientos y condiciones establecidos en el Acuerdo, sino también de la efectividad de las restricciones a la libertad impuestas sobre los individuos, cuya naturaleza aún debe precisarse claramente”.



La Fiscalía de la CPI explicó que este año ha tenido un intercambio de información con las autoridades colombianas, tanto del Gobierno Nacional, encabezado por el exministro de Justicia, Yesid Reyes, así como con ONG y el poder judicial sobre los casos que tiene en examen.



Otros casos



En el informe se llama la atención sobre las investigaciones que se adelantan por casos de ‘falsos positivos’ y llama la atención de que ciertos procesos pueden recaer en investigaciones no solo contra el Estado colombiano sino sobre personas y sobre los máximos responsables de los crímenes más graves.



Incluso llama la atención sobre el proceso contra un general sin precisar el nombre y por el que a la fecha no se ha entregado información sobre las investigaciones: La información que posee la Fiscalía indica que las autoridades colombianas han iniciado investigaciones contra al menos 14 comandantes por conductas relacionadas con potenciales casos identificados por la Fiscalía.



No obstante, la información relativa a actuaciones investigativas específicas es limitada. Los informes públicos indican que durante el período que se examina el caso contra un general ha pasado a la fase de juicio, y que otros han sido llamados a prestar declaración; sin embargo, la Fiscalía aún no ha recibido información detallada de las autoridades colombianas acerca de los casos que estarían siendo investigados”.



Destacó que la Dirección Nacional de Análisis y Contexto (Dinac) de la Fiscalía General de la Nación está llevando a cabo investigaciones por desplazamiento forzoso y otros crímenes graves cometidos por miembros de las Farc y el ELN, para el despacho de la fiscal Bensouda es necesario que haya “información más detallada acerca del alcance y el tipo de actividades investigativas realizadas por las autoridades colombianas sobre esta cuestión”.