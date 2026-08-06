Crean nueva prima para militares y policías que desactiven explosivos y minas antipersonal

El Gobierno expidió el Decreto 1038 del 5 de agosto de 2026, con el que crea una nueva prima económica para integrantes de las Fuerzas Militares y de la Policía que participan directamente en operaciones de desminado humanitario y en la disposición o neutralización de artefactos explosivos. La medida busca reconocer el riesgo permanente al que se enfrentan estos uniformados durante misiones especializadas en diferentes regiones del país.

La nueva prestación, denominada Prima de Desminado y Disposición de Artefactos Explosivos, beneficiará a oficiales, suboficiales, soldados profesionales e infantes de marina profesionales de las Fuerzas Militares, así como a integrantes del nivel ejecutivo y patrulleros de la Policía que se encuentren en servicio activo y desarrollen directamente este tipo de operaciones. El decreto aclara que el reconocimiento económico no constituye factor salarial ni prestacional, por lo que no será tenido en cuenta para el cálculo de la asignación de retiro.

Foto: Ejército Nacional

El documento sustenta la decisión en que las labores de desminado y neutralización de explosivos representan una de las actividades de mayor peligrosidad dentro de la Fuerza Pública, ya que exigen capacitación altamente especializada y una exposición permanente a amenazas que ponen en riesgo la vida de los uniformados.

Para acceder a la nueva prima no bastará con pertenecer a una unidad especializada. El personal deberá demostrar que integra equipos de desminado humanitario o de explosivos (EOD), contar con las certificaciones técnicas exigidas y acreditar que desarrolló estas labores durante al menos cinco días al mes, mediante órdenes de operaciones o de servicio. También será indispensable que exista un acto administrativo que lo designe formalmente para esas funciones.



El beneficio económico se implementará de manera gradual. Durante el primer año de vigencia del decreto, la prima corresponderá al 10 % de la asignación básica mensual del uniformado; en el segundo año aumentará al 15 % y, a partir del tercer año, llegará al 20 %.