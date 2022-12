Crece paro nacional: se complica situación en Meta, Boyacá, Cundinamarca y Cauca

retuvieran a cuatro policías del Esmad que aún no son entregados a la Defensoría del Pueblo.

Publicidad

En la vía Bogotá – Tunja se vive un panorama de desolación, a causa de los bloqueos que se han hecho en sectores como Albarracín, Germania y Ventaquemada. Pobladores han denunciado exceso de fuerza de los agentes del Esmad, que intentan levantar el paro.

Una mujer embarazada que iba en una ambulancia en el Cauca tuvo que devolverse y llevar a un agente de Policía herido, en los bloqueos de campesinos en esta región del país.

Publicidad

Ya fue desbloqueada la vía Panamericana, que comunica a Popayán con Cali. Continúa el bloqueo en la vía hacia Ipiales y hacia Tumaco, desde Pasto, Nariño, en sectores, como Catambuco y Pedregal.

Publicidad

Los campesinos e indígenas esperan tomar la decisión de despejar las vías después de la reunión con los ministros del Interior y Agricultura que se adelanta en Ipiales.

Sobre la vía Panamericana en esa región se viven desmanes de manifestantes. Mientras la situación no mejora en carreteras, los precios de los alimentos comienzan a subir en las centrales de abastecimiento.

Publicidad

Productos como la papa, la cebolla y la arveja han incrementado sus precios hasta en un 50 por ciento. Ante el crítico panorama, congresistas como Guillermo García han pedido la cabeza del ministro de Agricultura, Francisco Estupiñán.

Publicidad

El Liberalismo, en voz del presidente del Congreso, Juan Fernando Cristo, pide a los sectores políticos del país no dejar solo al presidente Juan Manuel Santos y respaldar su determinación de no sentarse a negociar hasta tanto no se suspendan las vías de hecho.