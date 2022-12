“Creo que ‘Santrich’ se fue porque estaba atemorizado”: abogado

El excandidato a la Presidencia de la República de Colombia Humberto de la Calle pasó por los micrófonos de Mesa BLU de BLU Radio para hablar sobre la polémica de la desaparición del exlíder guerrillero ‘Jesús Santrich’, a quien la Corte Suprema de Justicia pidió capturar.

“Me parece absolutamente coherente. El acuerdo lo que decía es que el que delinca después la lleva, es decir, que tiene que afrontar las consecuencias. El acuerdo fue perfectamente negociado”, dijo De La Calle.

Por su parte, Emili Archila, consejero para la estabilización, también se refirió al compromiso que tiene el Gobierno Duque con el acuerdo de paz.

“Creo que de una manera absoluta. Para dar alguna idea del compromiso de Duque, el tema de la reincorporación es uno de varios frentes dentro de este proceso (…). En el Plan Nacional de Desarrollo el aporte financiero que se le venía dando se había pensado que se terminaba en agosto y nosotros modificamos eso para que no fuera con límite de tiempo”, aseveró.

Eduardo Matías, abogado de ‘Santrich’, se refirió a la orden de la Corte Suprema de Justicia.

“El código penal establece que quien es citado a una indagatoria y no concurra, el siguiente paso es ordenar la captura con fines de indagatoria, para la defensa no hay ninguna sorpresa en que la Corte hay tomado esa decisión, es comprensible”, comentó.

¿Ha hablado con ‘Santrich’ en las últimas horas?

“En las últimas horas no. Conversamos con él antes de que se desplazara hacia La Guajira y hacia Tierra Grata, Cesar (…). Nos reunimos para conversar sobre la indagatoria que debía rendir este martes, habíamos quedado en estudiar el material probatorio que nos estregó la honorable Corte, cosa que sucedió hasta este lunes. Hace 15 días no he tenido contacto con él porque al parecer no tenía teléfono”, comentó.

“¿Si usted se siente amenazado no tiene derecho a preservar su vida? El derecho fundamental de una persona es ese. Yo creería que se fue por eso (…) Sabía que estaba atemorizado”, añadió.

¿Dónde está ‘Santrich’?

“Nosotros desconocemos dónde está. Esperamos que esté bien de salud. Tampoco sabemos las razones por las que abandonó los espacios territoriales. Entendemos que sobre él hay una situación muy complicada y cualquier persona podría asustarse que yo había llamado como un linchamiento mediático por parte de las autoridades nacionales”, señaló.

