Crisis humanitaria en La Guajira se agravó por cierre de frontera: gobernadora

“Antes ellos conseguían el alimento en la frontera con Venezuela porque les quedaba cerca. Recogían los alimentos a muy bajo precio y en este momento no hay la posibilidad”, indicó (Lea también: Niños wayúu que deberían pesar 12 kilos solo pesan 6: médico pediatra ).

Agregó que la venta de animales, por ejemplo, les daba la posibilidad de obtener dinero y comprar al otro lado de la frontera, situación que se agrava por la falta de lluvia.

“Aquí la lluvia nos ha quitado la posibilidad de sembrar el maíz. Ahora no hay maíz, no hay lluvia, no podemos tener los chivos”, explicó (Lea también: Gobernadores de Atlántico y La Guajira se reúnen para combatir desnutrición ).

Manifestó que no quiere que el Gobierno Nacional vea a la comunidad con lástima y que por lo tanto lo que necesitan es proyectos de seguridad alimentaria.

“Hoy el tema más urgente es el del agua. Ese problema es histórico y no se ha podido solucionar. Mi llamado es a que me ayuden a sacar adelante este departamento”, dijo (Lea también: Médicos en La Guajira desmienten a MinSalud por muerte de niños por desnutrición ).

De otro lado, la gobernadora desmintió las versiones que indican que el problema de la desnutrición se trate de una cuestión cultural.