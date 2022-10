Cristiano Ronaldo solo le marca a los ‘equipos pequeños’

Las estadísticas anotadoras de Cristiano, pese a los 25 goles que suma en todas las competiciones oficiales esta temporada, son reveladoras. La estrella del Real Madrid, en 7 partidos, marcó 20 goles, es decir, un 80 por ciento de todos sus tantos en un curso en el que ha disputado 24 partidos.



A estas alturas de la temporada pasada sumaba 26 goles en Liga (marcó en 14 de los 18 encuentros que disputó en el torneo de la regularidad) y 5 en la Liga de Campeones (sólo dejó de marcar en un partido, frente al Liverpool en el Bernabéu). En total, 31 goles en 22 partidos (se perdió la segunda y la decimosexta jornada) y todos muy repartidos.



Prácticamente, un año después, la calidad de sus goles ha cambiado. De las 25 dianas (media docena de ellas de penalti), seis se las hizo al Malmoe, cinco al Espanyol y al Shaktar, dos al Rayo Vallecano y a la Real Sociedad y una al Levante, al Celta, a Las Palmas, al Eibar y al Getafe.



Entre toda esa lista de equipos no aparece ninguno de alta gama. El de más lustre, por su posición en la tabla y por la gran primera vuelta que ha completado en la Liga, es el Celta, quinto clasificado cuando queda una jornada para llegar al ecuador del campeonato.



Del resto, no hay noticias de los goles de Cristiano, que no marcó en ninguno de los dos enfrentamientos ante el París Saint Germain y tampoco lo hizo frente a el Barcelona, el Valencia, el Villarreal, el Atlético de Madrid, el Sevilla y el Athletic, los otros clubes más peligrosos a los que se ha enfrentado el Real Madrid.



Curiosamente, en todos esos partidos importantes en los que Cristiano no marcó, el Real Madrid casi siempre pinchó a excepción de los encuentros que ganó 1-0 al París Saint Germain con un tanto de rebote de Nacho Fernández y 1-2 frente al Athletic. Después, perdió frente al Barcelona (0-4), el Sevilla (3-2) y el Villarreal (1-0) y empató ante Atlético (1-1), Athletic (1-1) y Valencia (2-2).



Los números de Cristiano este año son buenos pero también engañosos. Evidencian un acierto irregular con el portugués sobresaliente en partidos concretos ante equipos de menor nivel a los que bombardea y una ausencia preocupante de goles frente a los grandes.



Eso lo nota el Real Madrid, que necesita recuperar a la versión más regular de su estrella, que este año no acierta ante los grandes. Aún tiene mucho tiempo para revertir la situación y volver a ser decisivo para su equipo, que no acaba de encontrar el camino cuando se acerca el ecuador del curso.



