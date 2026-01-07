El exministro Juan Fernando Cristo, candidato a la presidencia, invitó a otros candidatos a firmar una carta abierta en la que fijarían una posición común frente al proceso electoral y el momento político que atraviesa el país. El documento, según Cristo, busca dejar constancia pública de que la contienda se dará dentro de las reglas democráticas y sin desconocer la institucionalidad vigente.

La carta señala que en Colombia siguen funcionando las instituciones y que existe un marco democrático en el que operan la separación de poderes, los controles del Estado y el cumplimiento de la Constitución. El mensaje apunta a desmarcarse de discursos que ponen en duda la legitimidad del sistema político o anticipan escenarios de ruptura institucional antes de las elecciones.

El documento también describe un compromiso de respetar la Constitución y las normas que rigen la competencia electoral. En ese contexto, afirma que las diferencias ideológicas y programáticas entre los candidatos se resolverán exclusivamente en las urnas, durante las elecciones presidenciales de mayo y, si ningún aspirante alcanza la mayoría requerida, en una segunda vuelta prevista para junio.

Cristo invita a candidatos a firmar carta por democracia y “rechazo a intervención extranjera”

Uno de los puntos más claros del pronunciamiento es el reconocimiento previo de los resultados electorales. Según la carta, quien resulte elegido por la mayoría de los votantes asumirá la Presidencia el 7 de agosto con legitimidad democrática, una afirmación que busca reducir tensiones políticas y enviar una señal de estabilidad frente al próximo cambio de gobierno.



El documento también incluye un rechazo expreso a cualquier tipo de intervención extranjera en el proceso político colombiano. En caso de ser firmado por los otros candidatos, se sostendría que las decisiones sobre el futuro del país deben ser tomadas únicamente por los colombianos y advierten sobre los riesgos de presiones externas sobre las instituciones y el desarrollo de las elecciones.

Finalmente, la carta plantea este acuerdo como un mínimo común entre campañas rivales: defender la democracia, la soberanía y la estabilidad del país, incluso en medio de una contienda marcada por profundas diferencias políticas.