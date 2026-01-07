En vivo
Cristo invita a candidatos a firmar carta por democracia y "rechazo a intervención extranjera"

Cristo invita a candidatos a firmar carta por democracia y “rechazo a intervención extranjera”

El exministro Juan Fernando Cristo invito a los aspirantes a la Casa de Nariño a firmar una carta de compromiso a respetar los resultados electorales y rechazar cualquier injerencia extranjera.

