Nicolás Maduro
Donald Trump
Delcy Rodríguez
Cartagena del Chairá
Gustavo Petro

Nación  / "Gobierno criminaliza la opinión": Cabal denuncia persecución judicial contra la oposición

“Gobierno criminaliza la opinión”: Cabal denuncia persecución judicial contra la oposición

La senadora Cabal acusa al Gobierno de Gustavo Petro de utilizar el sistema judicial para silenciar a la oposición, luego de la denuncia contra varios congresistas.

