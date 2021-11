Críticas al padre Francisco de Roux por sus decisiones en la Comisión de la Verdad

Una dura crítica recibió el padre Francisco de Roux, presidente de la Comisión de la Verdad, por parte de Helmuth Angulo, hijo de los esposos Gerardo Angulo y Carmenza Castañeda, que fueron secuestrados y asesinados hace más de 20 años por las Farc.

De acuerdo con Angulo, el padre de Roux no permitió que él como víctima de las Farc viajara a La Habana, Cuba, durante las negociaciones de paz, para hablar con los integrantes de esa guerrilla porque, supuestamente, “eran enemigos de la paz”.

“Cuando llevaron víctimas a La Habana, gente del actual Estado no dejó que fuéramos porque, según ellos, éramos enemigos de las Farc. Había gente que decía quién iba y quién no”, dijo Helmuth.

Además, agregó: “El padre Francisco de Roux en su momento dijo que no lo hizo, él podía decidir quién iba y en su momento dijo que nosotros éramos enemigos de la paz. A mí no me lo dijo, pero lo decía en varias reuniones, que no éramos amigos de la paz. Por eso mi crítica tan fuerte contra el padre de Roux, por su habitual forma de hacer las cosas con la Comisión de la Verdad”.

Según el hijo de los esposos Angulo, en no está de acuerdo con que se diga la “verdad a medias”, para justificar a las Farc por las actuaciones de los paramilitares. “Echándole la culpa al otro bando, justificar la barbarie de las Farc por los paramilitares no es la idea”, añadió.

