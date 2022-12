¿Cuál es el problema con eso?: Lloreda sobre construir carreteras en La Macarena

Lloreda declaró que se está partiendo de una premisa que es falsa y que la actividad de hidrocarburos no produce un daño en el ambiente. “Como toda actividad tiene unos riesgos, pero son identificables y se pueden prevenir (…) Yo creo que es importante que no hagamos una asociación automática entre desarrollo de hidrocarburos y daño ambiental porque técnicamente y científicamente eso no es cierto”, comentó Lloreda.

Para el presidente de la Asociación Colombiana de Petróleo, existe un desconocimiento de cómo opera esta industria y agregó que “que aunque todos quieren cuidar del medio ambiente, hay que darle rigor científico a la decisión porque no hay razón para que haya una preocupación”.

En caso de que se llegue a encontrar petróleo en el lugar de exploración, sería necesario construir oleoductos, carreteras para llevar maquinas, y abastecimiento eléctrico, así lo confirmó Lloreda.

Adicionalmente, en cuanto a los explosivos necesarios para hacer la sísmica y buscar petróleo, el entrevistado comentó que “la sísmica es un procedimiento sobre el cual hay mucha desinformación en Colombia, la actividad sísmica no tiene ningún impacto y no requiere licencia ambiental; son unas detonaciones controladas para mirar unas ondas y a través de unos sensores tomar una ecografía de las diferentes formaciones geológicas”.