¿Cuál fue el rol del Clan Torres en la campaña de Petro en la costa? Esto dice Máximo Noriega

En entrevista con Mañanas Blu, con Néstor Morales, Máximo Noriega , precandidato a la Gobernación del Atlántico y coordinador de la campaña del presidente Gustavo Petro en la costa Caribe, habló sobre el rol del Clan Torres en la campaña del hoy jefe de Estado y comentó los audios del exembajador Armando Benedetti.

En primer lugar, Noriega mencionó que los audios de Benedetti, en los que se afirma que se recogieron 15.000 millones de pesos para la campaña de Petro en el Caribe, lanzan sospechas sobre cómo se llevaron a cabo las manifestaciones y eventos multitudinarios. Sin embargo, enfatizó en que la autenticidad de los audios debe ser verificada.

El coordinador político destacó el fervor y la expectativa generada por la candidatura de Petro en la región, debido a la falta de inversión estatal en la costa Caribe. Noriega afirmó que la campaña logró convocar a grandes multitudes, con alrededor de 45.000 personas presentes en algunas reuniones, reuniones que obedecían, según dijo, a la popularidad, no a la compra de votos.

Al ser consultado sobre el papel del Clan Torres en la financiación de la campaña, Noriega mencionó que Camilo Torres y otros representantes del clan estuvieron presentes en algunos eventos políticos, pero no tuvieron un rol financiero destacado. Aseguró que la campaña se manejó de manera centralizada desde Bogotá y que él, como coordinador político, no tuvo acceso ni conocimiento sobre el origen y manejo de los recursos.

“No, yo lo que yo sí estoy completamente seguro es que Armando Benedetti contribuyó, dio ideas, pero la convocatoria para esos eventos no se puede señalar sino a dos. Es que a mí me parece que es lo que yo tengo insistiendo. Hay un menosprecio por los liderazgos de los diferentes municipios que son los que garantizan la presencia y el poder de la campaña. Entonces se lo quieren atribuir a dos, tres personas cuando no es así. Yo ni siquiera, Máximo, ni siquiera Nicolás Petro, no, eso es falso. Es la ciudadanía que se autoconvoca y asiste masivamente y acompaña la propuesta”, dijo.

En cuanto a las camisetas utilizadas durante la campaña, Noriega indicó hubo provisión de unas 500 camisetas rojas, pero no especificó el origen de dichas camisetas ni el nivel de participación de los hermanos Torres en la financiación de estas.

“Cada partido tiene la responsabilidad de llevar a un grupo de personas, por supuesto, así funciona la política. Así funciona la política y así él tiene derecho a convocar del color que quiera, esta vez lo hizo del color rojo, del Partido Liberal, convocó a sus amigos. Estoy hablándoles que esa fue la única evidencia que yo tengo de la presencia de los Torres de manera protagónica, y también de la presencia de los compañeros del Polo, que fueron de color amarillo, imagino que ellos tendrán su mecanismo interno de financiación”, indicó.

Asimismo, Noriega descartó rotundamente la posibilidad de que haya ingresado dinero proveniente del gobierno de Maduro en Venezuela a la campaña de Petro en la costa Caribe. Afirmó que la campaña se blindó para evitar la entrada de recursos de dudosa procedencia y que todas las decisiones financieras se tomaron de manera centralizada en Bogotá.

En cuanto a las acusaciones de Benedetti sobre la diferencia de votos obtenida en la costa Caribe, Noriega afirmó que la simpatía histórica hacia Petro en la región no se debió a los 15.000 millones de pesos mencionados por Benedetti, sino a un contexto político nacional y a la confrontación de dos proyectos políticos.