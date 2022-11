Cuando me robaron la camioneta no pensé que fuera la guerrilla: Luis F. Agudelo

“La verdad no sé. Uno piensa tantas cosas. No pensé que fuera la guerrilla. La Alcaldía y con el personero han dicho que ellos no están en esa zona. Esa no es zona guerrillera”, dijo.

El hombre, que tiene una finca en sector de Dagua, en la que cultiva plátano, dijo que los hombres no portaban ningún tipo de insignias, pero sí estaban armados.

“Yo venía de mi finca un sábado y me atravesaron un vehículo, salieron 6 tipos armados, me bajaron de la camioneta y me tuvieron retenido durante dos horas. Me amarraron a un árbol y me dijeron que esperara media hora antes de que soltarme”,”, relató.

Dijo que la placa de la camioneta es la misma en la que se desplazaron los guerrilleros de las Farc en el norte del Cauca, donde hacían pedagogía para la paz.

Agudelo dijo que no tiene conocimiento de la existencia de grupos delincuenciales en la zona donde ocurrió el hecho.