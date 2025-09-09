¿Cuándo reabren la vía al Llano? Así van los trabajos para remover el deslizamiento

La reapertura de la vía al Llano, afectada por un fuerte deslizamiento en las últimas semanas, sigue siendo incierta. Los trabajos de remoción avanzan de manera continua, pero la magnitud del material y las condiciones climáticas han dificultado el proceso. Así lo explicó Fernando Castillo, director de Operación Vial de Coviandina, en entrevista con Mañanas Blu.

“Se han retirado cerca de 7.000 metros cúbicos de material desde el sábado, pero la montaña sigue empujando la masa y el trabajo no es tan visible en sitio”, detalló el ingeniero, al precisar que la estabilidad del terreno es el principal obstáculo para dar una fecha exacta de reapertura.

Se complica derrumbe de la vía al Llano: corredor seguirá cerrado y podría extenderse varios días Foto: suministrada

Más de 90.000 metros cúbicos en riesgo

El deslizamiento actual mantiene inhabilitado un tramo clave entre Bogotá y Villavicencio. Según Castillo, quedan alrededor de 90.000 metros cúbicos de tierra y roca en la ladera, con nuevos agrietamientos en la parte superior que podrían generar más desprendimientos.

“El material debe detenerse por su propio peso y entrar en un proceso de desecamiento para que podamos avanzar en la fase de despeje definitivo”, subrayó el director de Coviandina.

La situación meteorológica también juega un papel crucial. Aunque las lluvias han sido leves en los últimos días, cualquier incremento de precipitaciones podría retrasar la estabilización del terreno y prolongar el cierre de la carretera.

Evacuación de tractomulas y habilitación parcial

Uno de los retos inmediatos ha sido la evacuación de los vehículos represados. El concesionario, en coordinación con la Dirección de Tránsito y Transporte, habilitó un tramo de la antigua vía para sacar camiones que permanecían varados.

“Ayer logramos evacuar cerca de 70 tractomulas en el sentido Bogotá–Villavicencio y hoy estamos organizando recursos para mover otros 120 vehículos en el sentido contrario”, indicó Castillo.

El ingeniero advirtió que el proceso es complejo debido a las condiciones del trazado: pendientes pronunciadas y radios de giro muy cerrados, poco adecuados para el tránsito de vehículos de carga pesada.

¿Cuándo podría reabrirse el paso?

Aunque usuarios y transportadores esperan una fecha concreta, Coviandina insiste en la prudencia. “Podría tardar entre dos o tres días más a partir de mañana lograr una solución temporal, pero no podemos confirmar que el viernes esté abierto el paso”, señaló el funcionario.

La estrategia contempla dos escenarios:

Habilitar al menos un carril del corredor principal, si el retiro del material lo permite.

si el retiro del material lo permite. Mejorar la vía alterna de más de 30 años en desuso, con pasos controlados, mientras continúa la remoción.

En cualquiera de los casos, el objetivo es garantizar condiciones mínimas de seguridad para los usuarios, especialmente para las tractomulas que dominan este corredor logístico.

El llamado a usar vías alternas

Castillo hizo un llamado a transportadores y viajeros a evitar desplazamientos por el corredor afectado. “Lo importante es que no lleguen más vehículos a la carretera, hemos insistido en que se haga uso de las vías alternas”, recalcó.

La congestión en la zona ha limitado el avance de los trabajos y pone en riesgo a conductores y operarios que permanecen en el área.