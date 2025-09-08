Publicidad

Autorizan paso por vía destapada a tractocamiones represados en vía al Llano: así pasan

Conductores presionaron a la Ditra, a la ANI y al concesionario para permitir un paso alterno mientras persiste el cierre por derrumbe.

Foto: Blu Radio
Por: Felipe García
|
Actualizado: septiembre 08, 2025 11:01 a. m.

En la vía Bogotá–Villavicencio, exactamente en el kilómetro 18, sector de cuatro carriles en el municipio de Chipaque, los tractocamiones que permanecían represados desde hace dos días por el derrumbe encontraron una salida temporal.

Los conductores, cansados del bloqueo, propusieron abrir paso por una vía destapada que corre paralela al punto del cierre, con el fin de descongestionar la carretera.

La iniciativa comenzó con una prueba piloto: primero pasaron cuatro tractocamiones vacíos, luego otros cuatro cargados, y finalmente se autorizó el paso controlado, uno a uno, bajo estricta precaución.

“No se trata de que se haya reabierto un carril, sino de aprovechar un espacio alterno que ya usaban carros pequeños y camiones livianos”, explicaron los transportadores.

Mientras tanto, los conductores reunidos en el lugar aseguraron que elevaron la propuesta a la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) y al concesionario de la vía. Su petición es que se permitiera oficialmente la circulación de tractomulas por este camino alterno, al menos mientras se habilita el paso principal.

“Si no nos escuchan, al mediodía, vamos a bloquear la carretera en su totalidad”, advirtieron.

El derrumbe, en el kilómetro 18, mantiene cerrada una de las arterias más importantes del país, afectando el transporte de carga y pasajeros hacia los Llanos Orientales. Por ahora, el paso improvisado alivia en parte la congestión, pero la reapertura oficial de la vía aún no tiene una fecha clara.

