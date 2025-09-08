Vía al Llano sigue cerrada hoy por grave derrumbe: autoridades piden no insistir en el paso

La vía al Llano permanecerá cerrada este lunes, según confirmó el gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey. La medida se toma tras evaluar la gravedad del derrumbe ocurrido en el kilómetro 18+600, una zona crítica que presenta un deslizamiento rotacional y que actualmente bloquea completamente los cuatro carriles de la carretera.

El mandatario departamental explicó que el tipo de deslizamiento hace que la situación sea especialmente compleja. "Cada vez que se remueve el material que cubre las calzadas, se desprende más tierra desde la montaña. Esto se debe a la alta presencia de agua en la zona, lo que genera inestabilidad permanente", detalló Rey.

Debido a esta situación, las autoridades no solo han cerrado el paso, sino que han intensificado los controles en puntos clave como el peaje de Pipiral. Según un comunicado emitido por Coviandina y otras entidades responsables de la operación y mantenimiento de la vía, el paso solo se permite a vehículos que se dirigen desde Villavicencio hacia los municipios de Guayabetal, Quetame y Cáqueza.

"Las autoridades realizan un filtro y verificación estricta de la información que suministran los usuarios. Si va para Chipaque o Bogotá, no insista, puesto que no hay garantía de las vías veredales", señala el documento oficial. En este sentido, quienes necesiten movilizarse con urgencia entre Villavicencio y Bogotá deben considerar la Transversal del Sisga como vía alterna, aunque esta ruta también presenta alta congestión debido al incremento del flujo vehicular.

El cierre de la vía afecta a miles de usuarios, así como al transporte de alimentos, combustibles y otros bienes esenciales entre la capital del país y los Llanos Orientales. Comerciantes y transportadores han manifestado su preocupación por las pérdidas económicas, mientras que residentes de la región temen quedarse desabastecidos si la situación se prolonga.

Ingenieros y geólogos trabajan en el lugar evaluando la estabilidad del terreno. No obstante, hasta el momento no hay una fecha estimada para la reapertura del corredor. “Estamos frente a un fenómeno geológico activo. La prioridad es la vida de los usuarios y de los trabajadores que adelantan las labores de remoción. No se puede apresurar una reapertura sin garantías”, afirmó el gobernador Rey.

Entidades como la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI), el Instituto Nacional de Vías (Invías) y Coviandina, en coordinación con la Gobernación de Cundinamarca y la Policía de Tránsito, continúan monitoreando la situación.

Las autoridades recomiendan a los viajeros mantenerse informados a través de los canales oficiales y abstenerse de tomar rutas no autorizadas o veredales, ya que podrían poner en riesgo su vida y la de otros usuarios.

La seguridad sigue siendo la prioridad, y se espera que en las próximas horas se entregue un nuevo balance con posibles fechas de reapertura, dependiendo del comportamiento del terreno.